資源不均成隱憂 防盲基金會3月啟動偏鄉眼科服務

台灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師關心偏鄉眼科醫療，在彰化縣大城鄉衛生所為民眾看診。（防盲基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為緩解偏鄉眼科醫療資源落差、守護偏鄉居民視力健康，台灣防盲基金會從3月起正式啟動「無醫鄉眼科篩檢據點合作計畫」，首波將深耕彰化縣，與在地醫療機構攜手合作，透過建置篩檢網絡，提供電腦驗光、眼壓測量、醫師診療等服務，大幅提升偏鄉眼科服務的可近性，避免民眾錯過眼疾的黃金治療期。

防盲基金會表示，自106年起深入偏鄉義診，根據歷年服務數據顯示，偏鄉民眾屈光不正比例竟高達51％，同時也發現，許多長者與學童並非沒有治療意願，而是受限於交通距離無法就醫。為此，基金會籌備1年，從今年3月起正式啟動「無醫鄉眼科篩檢據點合作計畫」，打造區域照護網，與在地衛生機構定點合作，讓篩檢、診斷到轉診流程更加順暢便利，提高民眾就醫意願。

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台灣防盲基金會3月啟動「無醫鄉眼科篩檢據點合作計畫」，首波在彰化縣，與在地醫療機構攜手合作，提升偏鄉眼科服務的可近性，避免民眾錯過眼疾的黃金治療期。（防盲基金會提供）

防盲基金會指出，服務目標為提升偏鄉眼科覆蓋率，建立電腦驗光、眼壓測量及醫師診療等完整篩檢流程，確保居民就近獲得專業診治；同時由醫師與驗光師合作，強化高風險個案的早期診斷與轉診追蹤機制，並針對屈光問題提供即時矯治，也進一步深耕在地護眼意識，從根基守護偏鄉視力健康。

防盲基金會3月14日已在彰化縣大城鄉衛生所完成首次定點眼科篩檢，受惠民眾為50人，其中有35人是糖尿病患者，因糖尿病患者屬於失明高風險族群，基金會董事長蔡瑞芳醫師特別請彰化衛生所協助安排後續轉診與追蹤治療，盼透過持續醫療介入，降低視力惡化風險。

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