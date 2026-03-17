台中退役蛙人一年365天打赤膊 破紀錄捐血333次

退役蛙人「大熊」打赤膊捐血。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣每天需要1千8百袋血液，台中捐血中心統計，Ｏ型血液最缺庫存量僅4.4天，台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛‧挽袖捐血」活動，57歲海軍陸戰隊退役中校「大熊」，打赤膊進行第333次捐血，現場統計可能是中台灣捐血最多紀錄。

中台灣血庫告急，台中捐血中心統計，各型血液平均庫存量僅6天，Ｏ型血液最缺僅4.4天，上百名民眾今天（17日）挽袖為血庫挹注暖流，警廣台中分臺商請捐血中心調撥3部大型捐血車服務，上午8點許禮堂就湧進大批等候捐血人潮。

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57歲海軍陸戰隊退役中校「大熊」，清晨6點半就排隊是第一個捐血人，「大熊」打赤膊進行第333次捐血，現場統計可能是中台灣捐血最多紀錄，不過，台中捐血中心強調，電腦紀錄是賴姓民眾捐血314次最多，「大熊」可能部分沒在台中捐血。

「大熊」說，他退役22年、一年365天即使寒流來都打赤膊，退伍前至海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊受訓，爬過「天堂路」拿到兩棲蛙人結訓勳章，後擔任清泉崗66師陸戰隊首席中校作戰官，「持續捐血對身體影響很大，是自我鼓勵方式」。

警廣台中分臺長劉莉菁表示，完成捐血250cc、500cc民眾都有豐盛獎品，感謝各界支持，每一袋熱血都很珍貴。

黎明辦公區禮堂擠滿等候捐血人潮。（記者黃旭磊攝）

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