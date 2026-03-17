新北捐血拚1.5萬袋目標啟動 企業加碼捐車助攻

有線電視集團基金會今（17）日於板橋車站站前廣場舉辦捐血活動，董事長戴永輝作為企業代表，捐贈復康巴士1輛與善款，副市長劉和然代表受贈。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕捐血一袋，讓愛延續，有線電視集團基金會今（17）日於板橋車站站前廣場舉辦捐血活動，董事長戴永輝也作為企業代表，捐贈復康巴士1輛與善款，總市價1千多萬元。新北市副市長劉和然代表市長侯友宜、市府受贈，並回贈感謝模型車，劉和然說，感謝此單位連年舉辦捐血活動，在各縣市響應下，今年捐血目標提升至1.5萬袋，城市除硬體建設，還要有文化、社福、教育、醫療等軟體建設，感謝相關單位推動捐血、響應捐贈，讓愛延續。

今年第3度辦理捐血活動，戴永輝表示，台灣已邁入超高齡社會，許多長者、身心障礙朋友外出都仰賴復康巴士，因此再捐贈復康巴士1輛。

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劉和然說，此有線電視集團2024年曾響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元，支持包含小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心等10家身心障礙服務單位，這次3度捐贈復康巴士，也是新北市第898輛，市府每年也編列3.5億元營運費用，近60萬人次受益。

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