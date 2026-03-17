健康網》布魯斯威利失智惡化已失語 專家揭「趨吉避凶」原則

《終極警探》明星布魯斯威利罹患「額顳葉型失智症」，近期傳出病情惡化。（資料照，采昌提供）

〔健康頻道／綜合報導〕《終極警探》明星布魯斯威利（Bruce Willis），將於19日歡度71歲生日，3年前確認罹患額顳葉型失智症，近期傳出病情惡化 ，已無法走路或開口說話。根據衛福部豐原醫院衛教資料指出 ，額顳葉型失智症以行為異常或語言障礙為主要的認知障礙疾病，早期即可能出現人格變化與喪失行為的控制力，若有不合常理的行為舉動、表達困難等漸進性退化現象 ，就要特別留意。

布魯斯威利家人對外透露，將於19日歡度71歲生日的布魯斯威利健康狀況急遽惡化，已經無法走路或開口說話，近況再度引發全球關注，也讓關心他的粉絲深感不捨。

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豐原醫院衛教資料說明，額顳葉型失智症（Frontotemporal lobe degeneration）是退化性失智症中的其中一種，平均好發於50歲以後，腦部障礙以侵犯額葉及顳葉為主，以行為異常或語言障礙為主要的認知障礙疾病。

如何預防失智症？豐原醫院分享「趨吉避凶」原則，增加大腦保護因子、減少危險因子，遠離失智症：

1.趨吉

●多動腦，建議保持好奇心、接觸新事物，如參加課程、學習新知、閱讀書報雜誌、寫作、園藝、烹飪、縫紉、編織、規劃旅遊等。

●多運動，建議維持每週2-3 次以上規律運動的習慣，如走路、爬山、騎自行車、健身房、柔軟體操、有氧運動等。

●多參與社會互動，建議保持與人群接觸，如參加同學會、公益社團，有助於增加 大腦的血液灌流量，降低失智症發病風險。

●採地中海型飲食，多攝取蔬果、豆類、堅果、未精製穀類、使用橄欖油等未飽和油脂烹調或拌沙拉；同時多食用魚類（富含omega-3 脂肪酸之魚類）。

●維持健康體重，建議避免肥胖、過重或過瘦，維持健康體位（18.5 ≦ BMI ＜ 24）；老年人不宜過瘦。

2.避凶

遠離失智症危險因子，包括三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、頭部外傷、抽菸，同時，留意憂鬱傾向，建議以運動、靜坐、瑜珈等方式釋放壓力，學習以正 向與積極的態度面對生活，接受自己、家人及同事的不完美。且憂鬱症患者宜定期接受治療。

此外，民眾可能擔心失智家人走失，應該怎麼辦？豐原醫院衛教資料建議，可向各區公所申請愛心手鍊，手鍊上鑲有使用者編號及服務專線，一旦配戴手鍊者失蹤被發現時，民眾可撥打24小時免付費專線0800-056-789告知手鍊編號，專線人員將會進一步聯繫家屬。

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