健康網》王宇婕闌尾炎腹痛急開刀 醫揭腹部「此區痛」要提高警覺

「八點檔女神」王宇婕透露，自己去年聖誕節前夕因闌尾炎突然進開刀房，現已重拾健康。（資料照，記者侯家瑜攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「八點檔女神」王宇婕透露，自己去年聖誕節前夕突然進開刀房，原以為只是胃不舒服，檢查後竟是闌尾炎且已穿孔，最後緊急住院動手術，充滿驚險。根據亞東醫院衛教資料指出，早期的闌尾炎症狀不明顯，可能只是噁心、食慾不佳、上腹部或肚臍旁悶痛，容易與一般腸胃炎混淆，轉至右下腹部就是警訊，恐因穿孔而出現腹膜炎等併發症，一旦闌尾破裂，膿液滲入腹腔，造成急性腹膜炎及敗血症。

王宇婕透露，去年12月在家舉辦耶誕聚會，朋友們陸陸續續抵達現場後，卻發現她臉色蒼白、狀況不佳，嚇得所有人不斷催促趕緊到醫院。場面瞬間變成「朋友在我家聚會，我人在醫院急診，最後直接住院」也讓原本準備好的聖誕聚會就此中斷。所幸最後急住院開刀，重拾健康，歷經一場驚險。

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盲腸炎成因與症狀

亞東醫院衛教資料說明闌尾炎的成因與早期徵兆：

●成因

造成「急性闌尾炎」主要是由於闌尾管腔受到阻塞所造成，可能原因包括淋巴組織發炎腫脹、糞石、食物殘渣、蛔蟲或其他異物。如果管腔出口阻塞，黏膜所分泌的黏液無法排出，導致闌尾管腔內壓力升高而造成內膜糜爛甚至壞死，導致細菌侵入管壁。最嚴重的情形將使得闌尾破裂，膿液或糞水將滲入腹腔，造成急性腹膜炎及敗血症。

●症狀

早期的闌尾炎症狀不一定很明顯，可能只是噁心、食慾不佳、上腹部或肚臍旁悶痛，腹瀉則較少見。因此，很容易與一般腸胃炎或其他腸胃道疾病混淆。在數小時之後，疼痛的位置會逐漸轉移轉至右下腹部，厲害時會出現發燒或下腹部疼痛的情形，這種情形通常表示闌尾可能壞死或穿孔而出現腹膜炎等併發症。

有關治療的方式，亞東醫院衛教資料提到，對於闌尾破裂或併發膿瘍的病患、腹腔鏡手術可以藉由腹內沖洗，在闌尾切除後減少腹內膿瘍的發生。

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