爸爸抽菸害下一代？研究：尼古丁恐改變孩子血糖代謝

最新研究指出，男性若長期抽菸攝取尼古丁，恐對下一代的血糖代謝產生潛在影響。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人深知孕婦抽菸會影響胎兒，卻常忽略父親的備孕責任。最新小鼠研究發現，雄性若長期攝取尼古丁，可能改變後代的血糖代謝機制，顯示父親的生活習慣也可能對下一代健康產生跨世代影響。

據科學媒體《Science Daily》報導，這項由美國加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）進行的醫學成果，發表於《內分泌學會期刊》（Journal of the Endocrine Society）。研究團隊指出，過去公共衛生多聚焦於母親孕前健康，但父親的尼古丁暴露同樣對後代具有深遠的跨世代影響。

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研究人員讓雄性小鼠透過飲水攝取純尼古丁，並將其後代與未接觸尼古丁的對照組進行比較。結果顯示，接觸尼古丁的雄鼠後代，其體內的血糖代謝出現明顯異常。其中，雌性後代的胰島素與空腹血糖數值皆低於正常水平；雄性後代不僅血糖降低，肝臟功能也發生改變，這類代謝變化常與肥胖或糖尿病等疾病相關。

研究中特別僅使用「純尼古丁」進行實驗，藉此排除傳統紙菸中的焦油或其他化學添加物的干擾。研究主要作者查莫羅加西亞（Raquel Chamorro-Garcia）表示，研究指出尼古丁本身即可能產生影響，因此含尼古丁的產品，例如香菸或電子煙，理論上都可能帶來類似風險。

糖尿病已成為重大公衛危機。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美約有4010萬人深受糖尿病之苦。由於男性使用菸草產品的頻率通常高於女性，研究團隊認為，減少吸菸與使用電子煙等行為，將有助於減緩糖尿病的蔓延。

查莫羅加西亞強調，考量到男性的生活習慣可能增加子女罹患慢性病的機率，將男性健康納入孕前照護至關重要。研究團隊總結，這項初步發現表明，父親使用菸草產品可能對孩子的健康產生長遠影響。

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