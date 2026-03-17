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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》 飲食過度清淡反而招來暴食？ 營養師解析真相

2026/03/17 12:22

在減重時，過度追求飲食清淡，或是長期攝取熱量不足，身體會覺得能量不足，而特別想吃甜點與澱粉，並非自制力不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

在減重時，過度追求飲食清淡，或是長期攝取熱量不足，身體會覺得能量不足，而特別想吃甜點與澱粉，並非自制力不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在減重或維持健康時，會刻意選擇「吃得很乾淨」，包含了水煮、少油、不吃甜食。然而，營養師何沂霖指出，一旦過度追求飲食清淡，或是長期攝取熱量不足，長期下來身體會覺得能量不足，會特別想吃甜點、想吃澱粉，並非單純自制力不足。

何沂霖在臉書書頁「何沂霖 營養師」發文分享，大家有沒有遇過 一整天覺得自己吃得很乾淨，既水煮又少油，結果到了晚上，或者某一天 ，突然一吃就停不下來，這時又會責備自己 太沒有自制力，導致體重可能失控。

他說明，這絕不是因為自制力出了問題，關鍵剛好可能是吃得「太過乾淨」，才導致這樣的狀況產生。他歸納造成「暴吃」的4大因素：

1.只追求吃得乾淨，可能反而吃得不夠

許多人將「乾淨飲食」理解為水煮、少油甚至不吃脂肪，但卻忽略蛋白質與整體熱量的攝取。長期熱量不足時，身體會啟動保護機制，例如，降低基礎代謝率，並在攝取食物時傾向儲存能量，讓脂肪更容易累積。

2.能量不足，身體更想找快速能量來源

若平時飲食過於清淡、澱粉攝取過少，身體容易出現能量不足的情況，進而特別渴望甜食或高澱粉食物。當這些食物一旦出現在眼前，就可能出現「一吃就停不下來」的情況。

3.過度限制飲食，心理更想吃

過度限制某些食物也會產生心理壓力，反而更容易出現「越不能吃越想吃」的現象。一旦打破限制，部分人可能出現「既然都吃了就算了」的心態，進一步導致暴食。

4.女性荷爾蒙變化，也會影響食慾

女性的食慾也可能受到荷爾蒙、壓力與年齡影響。如果身體長期沒有獲得穩定能量與足夠蛋白質，在荷爾蒙波動時，反撲暴食的狀況會更明顯。

何沂霖建議，民眾想維持健康與理想的體重，不妨從以下4大方向改善：

●不要追求吃得乾淨，要吃得足夠。

●攝取足夠的蛋白質（0.8 - 1.2 公克/公斤）、好的油脂、適量優質澱粉。

●喝足夠的水分，健康成人建議25 - 30毫升/公斤；減重者可以稍微多一些 35 - 40 毫升/公斤。

●不要把食物貼標籤，沒有什麼食物不能吃，只有分量跟頻率的問題。

何沂霖總結，不用每天都很完美，在身心都舒服的狀態下，才有辦法繼續維持好的飲食習慣。

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