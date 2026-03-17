科技業男飽受強迫症合併憂鬱症困擾 桃療腦刺激治療助他重返職場

桃園療養院表示，腦刺激治療並非取代傳統治療，而是作為整合治療的一部分。（桃療提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕35歲、在科技產業工作的楊先生，因長期工作壓力導致強迫症狀逐漸惡化，經常被困在反覆的行為之中，像是出門前要反覆檢查門鎖、電器，工作也要不斷重複確認文件與細節，日常生活及工作效率都受到影響，甚至出現情緒低落及失眠等憂鬱症狀，只好請假在家休養，在家人建議下，他前往衛生福利部桃園療養院求診，醫療團隊在既有的藥物治療外，透過重複經顱磁刺激的輔助，數週療程之後，助楊先生順利返回職場。

桃療精神科主任詹佳祥表示，強迫症常與憂鬱症同時出現，兩者互相影響，容易形成慢性病程，當患者長期受到強迫思考與儀式行為困擾時，很容易因生活功能受影響，治療上往往需要多元策略。

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腦醫學中心主任洪育遠說，近年非侵入性腦刺激技術逐漸被應用於難治型精神疾病，包括rTMS與深層經顱磁刺激（dTMS），這類治療透過磁場刺激與情緒調節及認知控制相關的大腦前額葉與相關神經迴路，協助調整異常的大腦網絡活動。

詹佳祥強調，腦刺激治療並非取代傳統治療，而是作為整合治療的一部分，「臨床上我們會依據患者症狀、病程與生活功能，評估是否結合藥物、心理治療以及腦刺激介入，希望讓患者在治療過程中逐步恢復生活節奏與社會功能。」

桃療表示，將持續結合實證研究與臨床經驗，發展多模式精神醫療服務，協助不同族群精神疾病患者，獲得更適切與個別化的治療選擇。

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