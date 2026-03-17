5旬婦刷牙、咀嚼痛如電擊 醫揭疼痛性三叉神經病變

陳又嘉醫師提醒，若臉部出現持續或間歇疼痛、感覺異常，不要輕忽。（國泰醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕臉部反覆出現如電擊、針扎般疼痛，不一定是牙痛！醫師指出，若刷牙、咀嚼、洗臉、說話，甚至輕觸臉部就誘發劇痛，且疼痛持續反覆發作，牙齒又沒有問題，可能是「疼痛性三叉神經病變」。

53歲林太太長年飽受左半邊臉部疼痛困擾，有時如針扎或電擊，有時又痠麻難耐，痛楚如影隨形，在咀嚼、刷牙或輕觸臉部時都會加劇。她曾求診許多牙醫，但經詳細檢查都說牙齒沒問題，也曾一度被診斷為三叉神經痛，嘗試多種藥物治療，不僅疼痛未緩解，還出現不少藥物副作用。直到神經內科仔細問診後，發現這些症狀是從多年前拔牙及植牙手術後才開始出現，最後確診為「疼痛性三叉神經病變」，後續接受周邊三叉神經阻斷術治療，不適症狀明顯改善，生活品質也隨之提升。

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國泰醫院神經內科醫師陳又嘉表示，疼痛性三叉神經病變多半與周邊神經受損有關，成因包括曾有三叉神經疱疹病毒感染病史，或牙科手術後（如植牙、根管治療、拔智齒、麻醉等），也可能與顏面顱部創傷或手術、正顎手術有關。少數情況下，若腦幹腫瘤、多發性硬化症等中樞性病灶剛好位於三叉神經核處，也可能出現類似症狀；不過，臨床上仍有部分患者找不到明確手術、創傷或病灶原因，可能屬於自發性的神經病變。

陳又嘉指出，疼痛性三叉神經病變在第3版國際頭痛疾病分類中已有明確定義，指的是分布於三叉神經範圍的臉部疼痛，具有神經痛特徵，包括電擊、針戳或刀刺感，觸摸疼痛區域時會覺得麻木，甚至引發劇痛。臉部受風、洗臉、咀嚼、刷牙、說話，都常成為誘發劇烈疼痛的因素。

陳又嘉醫師說明三叉神經的位置。（國泰醫院提供）

他進一步說明，這類疾病與典型三叉神經痛最大不同在於，典型三叉神經痛通常每次疼痛不會超過2分鐘，不痛時臉部感覺及神經學檢查多半正常；但疼痛性三叉神經病變的疼痛多是持續存在，只是有大痛、小痛之分，且神經學檢查常可發現感覺異常、觸摸異痛感或過度敏感，相關神經傳導檢查如眨眼反射也可能呈現異常或消失。

另外，它也與罕見的三叉自主神經頭痛不同，後者較常伴隨單側結膜充血、流淚、鼻塞等臉部自律神經症狀，但疼痛性三叉神經病變較少出現這類表現。

在治療方面，根據過去文獻，目前可使用口服神經痛藥物，如三環抗憂鬱劑、正腎上腺素血清素再吸收抑制劑及多種抗癲癇藥物等，另有少數文獻提到可注射肉毒桿菌緩解症狀。若保守治療仍無法有效控制，則可考慮周邊三叉神經阻斷術、三叉神經根切除術、周邊神經調節術、深腦刺激術或重覆穿顱磁波刺激術（rTMS）等治療方式。對於頑固型症狀，針灸、物理治療、心理認知治療等，也都可作為考量選項。

陳又嘉提醒，若臉部出現持續或間歇疼痛、感覺異常，尤其是在疱疹病毒感染後、牙科或顏面手術後才出現症狀，不可輕忽，也不要輕言放棄，應及早找對醫師、對症下藥，耐心依醫囑治療，才有機會與疾病共存，找回正常生活品質。

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