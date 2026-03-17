健康網》吃16盎司牛排想增肌？ 營養師揭超標的下場

吃牛排補充蛋白質，營養師楊斯涵指出，不鼓勵吃上巨無霸分量，因多出來蛋白質會轉化為脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牛排大餐很誘人，常常看著菜單上的6、8、12盎司，甚至是16盎司的巨無霸牛排，陷入選擇障礙。營養師楊斯涵指出，用營養學的角度，來拆解「牛排盎司」與「一日蛋白質需求」的秘密！

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，她以口訣來傳授，比方1盎司=7克蛋白質=1份肉也就是1 盎司（oz）的熟牛排=7公克蛋白質=1份蛋白質。以下是她剖析牛排大小，對應蛋白質：

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●6盎司牛排（約42g蛋白質）：

女性：約佔一天總需求的70%。這餐吃完，整天的蛋白質「扣打」剛剛好，其他餐次只需搭配一點豆漿或雞蛋即可。

男性：約佔一天總需求的56%。剛好過半，份量適中。

●8盎司牛排（約56g蛋白質）：

女性：約佔一天總需求的93%。注意了，吃完這塊肉，今天的蛋白質幾乎已經達標！

男性：約佔一天總需求的75%。對於男性來說是飽足感與營養相對均衡的選擇。

●10-12盎司以上（70g-84g蛋白質）：

熱量與代謝的雙重考驗，對多數非健身族群來說，10盎司以上已經超過一整天的總需求量（達110-140% 以上）！這不僅浪費，還可能增加身體負擔。

楊斯涵提醒，腸胃不是無底洞，「單次吸收」有上限，人體一餐能有效吸收利用的蛋白質大約落在25-40公克之間，點上巨無霸牛排，多出來的蛋白質，身體無法立刻拿來修復肌肉，最終只會轉化成脂肪囤積，或是增加代謝負擔。真的想吃大分量，她則建議，挑選「菲力」或切除脂肪的「紐約客」等中低脂部位。

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