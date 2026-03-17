健康網》一沖就爛的燕麥別再吃！ 營養師：血糖恐飆高還更易餓

想要吃燕麥養生，營養師邱世昕教2招黃金搭配法，不要用熱水一沖就爛的「即食燕麥片」，反而讓血糖數值一直飆高；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人早餐吃「大燕麥片」降膽固醇，營養師邱世昕看到了直搖頭，他表示，這種即食大燕麥片當早餐，血糖數值恐一直飆高。

邱世昕於臉書專頁「營養師教練-世昕」發文指出，台灣長輩圈裡，排名前三名的「假養生」，其實，燕麥本身真的是好東西，裡面有豐富的膳食纖維。但市面上那種用熱水一沖就爛的「即食燕麥片」，為了讓人好入口，在加工過程中已經被碾得超級碎。這代表它的澱粉變得非常容易被吸收。

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血糖一飆高，邱世昕表示，身體就會分泌大量胰島素把它轉化成脂肪囤積起來。

更可怕的是，兩三個小時後血糖急速下降，就會開始覺得「仙仙」、肚子又餓了，

結果中午反而吃更多！

想要吃燕麥養生，邱世昕教2招黃金搭配法：

●加一顆「水煮蛋」或配一杯「無糖豆漿」：

利用優質蛋白質來減緩燕麥澱粉的吸收速度，讓血糖平穩。

●把即食燕麥片，換成需要咬比較久的「傳統燕麥粒」或是「糙米飯」：

保留完整的纖維，才是真正能帶走壞膽固醇的清道夫！

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