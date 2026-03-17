限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》一沖就爛的燕麥別再吃！ 營養師：血糖恐飆高還更易餓
〔健康頻道／綜合報導〕不少人早餐吃「大燕麥片」降膽固醇，營養師邱世昕看到了直搖頭，他表示，這種即食大燕麥片當早餐，血糖數值恐一直飆高。
邱世昕於臉書專頁「營養師教練-世昕」發文指出，台灣長輩圈裡，排名前三名的「假養生」，其實，燕麥本身真的是好東西，裡面有豐富的膳食纖維。但市面上那種用熱水一沖就爛的「即食燕麥片」，為了讓人好入口，在加工過程中已經被碾得超級碎。這代表它的澱粉變得非常容易被吸收。
請繼續往下閱讀...
血糖一飆高，邱世昕表示，身體就會分泌大量胰島素把它轉化成脂肪囤積起來。
更可怕的是，兩三個小時後血糖急速下降，就會開始覺得「仙仙」、肚子又餓了，
結果中午反而吃更多！
想要吃燕麥養生，邱世昕教2招黃金搭配法：
●加一顆「水煮蛋」或配一杯「無糖豆漿」：
利用優質蛋白質來減緩燕麥澱粉的吸收速度，讓血糖平穩。
●把即食燕麥片，換成需要咬比較久的「傳統燕麥粒」或是「糙米飯」：
保留完整的纖維，才是真正能帶走壞膽固醇的清道夫！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞