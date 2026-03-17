健康網》抗發炎不靠超級食物！ 營養師推餐桌6種食材

營養師廖欣儀指出，其實並無單一神奇抗發炎食物，日常餐桌常見深海魚、深色蔬菜、水果、黃豆與豆製品、堅果種子類、橄欖油，搭配得宜就能調節發炎反應；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，越來越多研究發現，慢性發炎與許多健康問題有關。因此，抗發炎飲食也成為關注話題。不過，不少人一提到抗發炎，往往會想到各種超級食物，甚至認為需要特別購買昂貴食材或保健品。對此，營養師廖欣儀指出，其實並沒有單一神奇的抗發炎食物，日常餐桌常見食材，如深海魚、深色蔬菜、水果與莓果、黃豆與豆製品、堅果種子類、橄欖油，只要搭配得宜，同樣有助調節體內發炎反應。

6大抗發炎食材一次看

超級食物真能幫助身體「滅火」抗發炎嗎？廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文表示，與其追求某一種超級食物，更重要的是整體飲食型態。以常見富含Omega-3脂肪酸、抗氧化物與植化素的食物來說，均被認為有助於調節發炎反應。她並整理出以下6種抗發炎食材，平日餐桌上就可輕鬆攝取。

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●深海魚類

例如：鮭魚、鯖魚、秋刀魚，這類魚類富Omega-3脂肪酸（EPA、DHA），研究顯示，有助於降低部分發炎指標，也是地中海飲食中很重要的食材。

●深色蔬菜

如菠菜、青花菜、芥藍等，深色蔬菜含有較多維生素、礦物質與植化素，有助於抗氧化並維持免疫功能。

●各類水果、莓果

藍莓、草莓、覆盆子、奇異果等均屬之。莓果富含花青素，有助於降低氧化壓力。此外，奇異果、柳橙含維生素C，也是很好的抗氧化物。

●黃豆與豆製品

包括：黃豆、黑豆、毛豆、豆漿等，黃豆富含植物性蛋白質與大豆異黃酮，研究發現，這類食材有助於調節發炎反應。

●堅果種子類

像是核桃、杏仁、亞麻籽、奇亞籽等，除提供健康脂肪外，也含有維生素E與多酚，

適量攝取有助於心血管健康。

●橄欖油

橄欖油是地中海飲食的重要脂肪來源，且含有多酚類化合物，被認為具有抗氧化與抗發炎的作用。

廖欣儀強調，想要改善慢性發炎，不必追求某種超級食物，只要多吃多吃天然原型食物、蔬菜、水果與好的脂肪來源，整體飲食型態營養均衡，其實更有助於維持身體健康平衡。

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