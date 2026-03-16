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健康 > 護眼顧齒

健康網》老花突然變好別高興！ 專家示警：恐是青光眼前兆

2026/03/16 17:31

營養師賀智瑢提醒，若出現頭痛等6種情況，應及早檢查眼壓與視神經狀況。尤其老花突然變好，可能是眼部壓力急遽變化徵兆，也是青光眼警訊之一；情境照。（圖取自photoAC）

營養師賀智瑢提醒，若出現頭痛等6種情況，應及早檢查眼壓與視神經狀況。尤其老花突然變好，可能是眼部壓力急遽變化徵兆，也是青光眼警訊之一；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人覺得老花眼是正常老化現象，但若出現突然視力變好，也須留心恐是眼睛異常信號。營養師賀智瑢分享自身經驗表示，因眼科醫師提醒有疑似青光眼風險，驚覺日常可能因忙碌而忽略身體求救訊號。她提醒，若出現頭痛、眼痛或視野異常等6種情況，應及早檢查眼壓與視神經狀況。尤其老花突然變好或身體發寒伴隨眼脹，都可能是眼部壓力急遽變化的徵兆，也是青光眼風險警訊之一。

6大眼壓自我檢視指標

賀智瑢於臉書專頁「高熱量美食擁護者小賀營養師」發文指出，日常生活中，許多看似不相關的小毛病，其實都是觀察眼壓波動的重要指標，包括：1.頭痛欲裂；2.眼睛劇烈疼痛或充血；3.視野異狀；4.噁心想吐與發寒；5.視力突然似乎改善；6.家族史。她並提醒，若符合上述多項症狀，應優先尋求眼科醫師的專業檢查。

補充4類營養素助護眼

賀智瑢表示，除了警覺身體變化，日常還可透過飲食補充營養，維持眼部健康。例如：抗氧化維生素A、C、E與B群等，可從南瓜、紅蘿蔔等黃綠色蔬菜攝取；花青素可從藍莓、紫葡萄攝取，有助維持眼部微血管功能；Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）可從沙丁魚、秋刀魚等魚類攝取；牡蠣等富含鋅的食物有助抗氧化與免疫功能。並提醒，維生素C不建議以果汁大量補充，以免糖分造成血糖波動；脂溶性營養素如維生素A、E與葉黃素，則與油脂一起攝取吸收率較佳。

避免3種行為降低眼壓負擔

除了飲食，賀智瑢指出，生活習慣也可能影響眼壓。包括：1.拒絕低頭前傾：長時間低頭看書或滑手機，會使水晶體前移，縮小房水流動通道，導致眼壓升高。2.禁忌趴臥姿勢：習慣性趴睡會直接壓迫眼球，增加青光眼惡化的風險。3.遠離昏暗用眼：在黑暗中用眼會使瞳孔放大、虹膜增厚，進而阻塞房水排出的通路，誘發急性眼壓升高。

此外，賀智瑢提醒，每晚應維持6-8小時睡眠，外出配戴太陽眼鏡，減少紫外線傷害。另，每日咖啡因攝取量每日應控制在約200毫克以內，同時避免單次大口猛喝水，導致眼壓急遽飆升。

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