多年不孕竟是「腦下垂體腫瘤」作怪 少婦靠藥物治療成功懷孕

衛福部台北醫院內分泌暨新陳代謝科主任廖英理表示，泌乳激素瘤病人及早治療，仍有機會懷孕。（圖由衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕結婚多年遲遲不孕，阻礙不一定在子宮或卵巢！1名32歲女性小欣（化名）飽受不孕所苦，近期更出現「乳房溢乳」的怪現象，原以為是壓力大、作息不正常造成，直到就醫看診發現竟是腦中長了1顆「腦下垂體泌乳激素瘤」，造成泌乳素升高，透過精準藥物治療，讓泌乳素恢復正常，近期更傳出自然懷孕喜訊，醫師提醒，不明原因不孕、月經異常或乳房溢乳，應及早檢查泌乳素並接受專科評估。

衛生福利部台北醫院內分泌暨新陳代謝科主任廖英理表示，泌乳素是由腦下垂體分泌的荷爾蒙，主要功能是促進乳汁分泌。泌乳素升高的原因，除了懷孕與壓力外，也可能與甲狀腺功能低下、慢性肝腎疾病、特定藥物影響，或腦下垂體腫瘤有關。

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醫師透過核磁共振檢查，揪出少婦腦下垂體內藏有泌乳激素瘤，致使女子不孕且乳房溢乳。（圖由衛福部台北醫院提供）

廖英理說明，當泌乳素長期過高時，大腦會誤以為身體正處於哺乳狀態，進而抑制排卵相關荷爾蒙的分泌，導致排卵障礙、月經失調，甚至不孕，由於初期症狀往往不明顯，許多女性容易誤以為只是壓力或作息問題，而延誤檢查時機，男性則可能有性慾下降、不孕等情況。若腦下垂體腫瘤較大，還可能合併頭痛、視力模糊或視野缺損等症狀。

面對腦部腫瘤，許多病人會擔心是否需要開刀？廖英理強調，泌乳激素瘤多為良性，且「藥物治療」通常是第1首選，小欣接受規律藥物治療後，泌乳素濃度明顯下降，月經週期恢復正常，腫瘤也獲得良好控制，近期更成功懷孕，讓家人相當感動。

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