健康網》蛋蛋腫痛、走路卡卡別拖！ 泌尿醫揭4警訊快就醫

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，男性若私密處突然腫痛，甚至痛到走路不適或伴隨發燒，有可能是急性附睪炎，千萬別以為忍一忍就好；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性若私密處突然腫痛，甚至痛到走路不適或伴隨發燒，千萬別以為忍一忍就會好。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，出現這類症狀可能與感染有關，常見原因之一為急症「急性附睪炎」。尤其若發現單側陰囊紅腫劇痛、疼痛感向上蔓延、發燒或排尿異常等4大症狀，應盡速就醫。若未及時治療，嚴重時，可能影響生育功能。

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文分享，1名30多歲工程師日前走路一拐一拐地前來就診，並尷尬表示，私密處突然腫起來，疼痛到沒辦法好好走路，甚至還出現發燒症狀，擔心長了什麼壞東西。經詳細理學檢查與超音波確認後，該患者罹患泌尿科常見急症「急性附睪炎」。

請繼續往下閱讀...

急性附睪炎4大危險徵兆

蘇信豪說明，​附睪是緊貼在睪丸旁邊，負責儲存和運送精子的小管道。大部分的附睪炎是細菌感染，如大腸桿菌等腸道菌，或是性傳染病病原體，如披衣菌、淋病，從尿道逆行感染進入附睪所引起。不僅好發於年輕男性，有攝護腺肥大或排尿不順的長輩也是高風險群。提醒若​出現以下4大徵兆，務必立刻就醫不能拖，以免病情惡化影響生育功能：

​●單側陰囊又紅又腫，觸碰時有明顯劇痛。

​●疼痛感向上蔓延，連帶下腹部或腹股溝都在痛。

​●全身性症狀，如發燒、畏寒、全身倦怠。

​●排尿異常，伴隨頻尿、尿急或排尿時有灼熱感。

出現危險徵兆千萬別忍

對此，蘇信豪特別提醒，​「蛋蛋痛」千萬不能忍。因為，急性附睪炎如果不儘早透過抗生素治療，可能會惡化成陰囊化膿；嚴重時，甚至會影響未來的生育功能。只要早發現、早治療，配合完整療程並讓下半身充分休息，通常都能順利康復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法