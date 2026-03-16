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健康網》喝含糖手搖飲恐釀脂肪肝？ 營養師警：「這時機」毋通啦

2026/03/16 18:06

飯後手搖飲恐成脂肪肝地雷，專家表示，飯後含糖手搖飲，就像幫脂肪按下加速鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

飯後手搖飲恐成脂肪肝地雷，專家表示，飯後含糖手搖飲，就像幫脂肪按下加速鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族每天的「儀式感」就是，吃完飯後習慣來一杯含糖手搖飲。然而，營養師蔡正亮指出，若從營養與代謝角度來看，飯後那杯含糖飲料，是最容易讓代謝出問題的時間點之一，長期下來可能陷入脂肪肝風險。不要忽略單純脂肪堆積，未來可能甚至朝向纖維化、肝硬化地雷區。

蔡正亮在臉書專頁「蔡正亮營養師專欄教室」發文分享，很多民眾午餐吃完，同事說一句「去飲料店喝一杯」，或是晚餐結束，順手再帶一杯手搖飲回家。很多人覺得這只是生活的小確幸，從營養生化學的角度來看，飯後那杯含糖飲料，其實是最容易讓代謝出問題的時間點之一。

飯後手搖飲就像幫脂肪按下加速鍵

蔡正亮說明，多數手搖飲加的不是砂糖，而是高果糖糖漿。原因很簡單，成本低、甜度高，而且很適合做冷飲。高果糖糖漿裡面含有大量的果糖，而果糖在身體裡的代謝方式，與葡萄糖差很多，葡萄糖進入身體後，肌肉、脂肪組織等很多器官都可以利用，不過，果糖幾乎是都送到肝臟處理。

他接著說，一旦大量果糖進入肝臟時，會產生大量的果糖代謝產物，並且走向一條代謝路徑，最後產生脂肪。這個過程在營養生化學裡叫做「內生性脂肪合成」，而肝臟就是主要的合成場所。簡單來說，就是把糖做成脂肪，堆積在肝臟裡。如果吃完飯後習慣來一杯手搖飲只是偶爾發生，身體還能調整。如果習慣把手搖飲當水喝，很多人健康檢查時就會發現脂肪肝。

為什麼飯後喝飲料陷入脂肪肝風險？蔡正亮直言，因為飯後身體正處在特殊的代謝狀態，剛吃完飯血糖會上升，這時候胰島素已開始分泌，如果這個時間點再喝一杯含糖飲料，就等於同時發生兩件事情：血糖負荷再增加大量果糖送進肝臟，在胰島素濃度偏高的環境下，身體更容易把多餘的能量轉換成脂肪。這意味著，飯後手搖飲，就像幫脂肪按下加速鍵。

蔡正亮建議，比較好的做法是把喝飲料的時間與飯後時間錯開，例如，改成餐與餐之間再喝。原因在於，飯後胰島素高峰過去，身體回到比較穩定的狀態時，再攝取含糖飲料，對代謝的壓力會相對變小。至少，可避開胰島素高峰的時間點，不要讓果糖的代謝物在這個時候大量進入肝臟。

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