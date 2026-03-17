健康網》吃糖會得糖尿病？ 營養師揭控糖真正關鍵在這

營養師曾建銘引述研究指出，不僅長期喝含糖飲料會造成糖尿病風險增25%，每天飲用1份果汁，糖尿病風險也會增加5%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為，只要吃糖就會得糖尿病，因此，對所有含糖食物避之唯恐不及。營養師曾建銘引述研究指出，不僅長期喝含糖飲料會造成糖尿病風險增25%，每天飲用1份果汁，糖尿病風險也會增加5%。顯示糖對身體的影響，關鍵不僅在於吃多少，而在於怎麼吃，尤其「液態糖」恐是促成風險上升的關鍵。

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，根據2025年發表於《Advances in Nutrition》的1篇大型系統性回顧與劑量反應統合分析、統整逾80萬人的研究數據，結果發現，不同型態的糖，對於糖尿病風險的影響有所差異。

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喝果汁糖尿病風險增

研究顯示，若每天多喝1份含糖飲料，第2型糖尿病風險會增加25%；每天多喝1份果汁，糖尿病風險也會增加5%。至於適度的總糖與蔗糖攝取量，反而與較低的糖尿病風險呈現反向關聯；而添加糖與果糖，研究中則並未看到明確增加風險的關聯。

曾建銘說明，由此可知，食物型態決定一切，研究也點出重要觀念：液態糖恐是促成風險上升關鍵。果汁雖含有維生素等營養，但因去除完整水果的纖維，對於血糖和代謝的衝擊其實跟含糖飲料很接近。但日常攝取的總糖或蔗糖，通常是跟著「食物基質（food matrix）」一起吃下肚。例如：吃完整的水果、全穀類或乳品。這些食物裡的天然纖維、蛋白質和營養素，能幫助減緩血糖波動，並不會像喝含糖飲料那樣帶來強烈的代謝負擔。

聰明控糖3重點

曾建銘建議，想要聰明吃糖，建議掌握以下3重點：

●優先戒除液態糖：不要把果汁當作完整水果的替代品，真的想吃水果，請直接吃完整的，保留珍貴的膳食纖維。

●切勿盲目恐懼所有糖分：看懂食物脈絡更重要，例如：吃一顆新鮮蘋果跟喝一杯過濾的蘋果汁，對身體的意義完全不同。

●保持活動量：飲食控制之外，讓身體動起來也是維持良好代謝的不二法門。平時可安排一些高強度的活動，例如：痛快地跑個 100 公尺衝刺，喚醒身體的代謝引擎。

曾建銘強調，千萬不要再被單一的「糖」字綁架，選對攝取食物的原型，才是穩糖關鍵。

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