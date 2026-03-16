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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年輕不是保護傘！研究：男性35歲後心臟病風險接近女性2倍

2026/03/16 15:11

最新研究顯示，男性的心血管疾病風險在35歲就開始浮現，且發病機率接近女性的2倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

最新研究顯示，男性的心血管疾病風險在35歲就開始浮現，且發病機率接近女性的2倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人以為心臟病是中老年問題，但一項最新研究顯示，男性的心血管疾病風險早在35歲就與女性拉開差距。研究發現，35歲後男性未來10年內罹患心血管疾病的機率接近女性兩倍，顯示年輕男性可能比想像中更早面臨心臟健康威脅。

據《華盛頓郵報》15日報導，這項發表於《美國心臟協會期刊》的長期研究，追蹤了5115名受試者長達30年。研究團隊由美國西北大學領導，透過監測血壓、膽固醇等指標，評估心血管疾病風險出現的時間與男女差異。

研究結果顯示，男性心血管疾病風險在35歲時便出現顯著上升趨勢。到了50歲時，研究中男性罹患心血管疾病的比例為4.7%，而女性平均約到57歲才出現類似的風險水準。特別是在冠狀動脈心臟病方面，男性在50歲時的發病率為2.5%，遠高於女性的0.9%，顯示男女心血管風險差異在較年輕階段就已出現。

研究作者、西北大學預防醫學助理教授弗里德曼（Alexa Freedman）指出，年齡並非年輕男性的保護傘，30多歲正是落實預防策略的黃金期。俄亥俄州立大學心臟醫學中心預防心臟科主任梅塔（Laxmi Mehta）也建議，預防不應等到中年才開始，民眾可從30歲起定期健檢，並積極落實護心飲食、規律運動、戒菸及控制體重、血壓與膽固醇，同時確保充足睡眠。

及早識辨風險因子是關鍵

紐約醫學院心臟科教授奈度（Srihari S. Naidu）表示，醫界雖已知男性心臟病風險較高，但這項研究揭露了風險提早浮現的具體年齡。奈度強調，這項發現提醒醫師與大眾不應忽視年輕男性的心血管篩檢，及早辨識並控制各項風險因子，對於預防心臟病相當重要。

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