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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》那些沒人告訴你的天然護膚秘訣！ 百萬網紅一一揭秘

2026/03/16 16:06

百萬網紅醫師卡洛斯·賈拉米洛表示，若想讓肌膚維持光澤，不妨從關心腸道健康、壓力管理及營養攝取等基礎工作做起；圖為情境照。（圖取自freepik）

百萬網紅醫師卡洛斯·賈拉米洛表示，若想讓肌膚維持光澤，不妨從關心腸道健康、壓力管理及營養攝取等基礎工作做起；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了好膚質，不惜砸大錢購買保養品或進行醫美療程，其實皮膚的健康不只來自外在保養。西班牙百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，皮膚並不只是從臉開始，而是從身體內部建立，若想讓肌膚維持年輕與光澤，關鍵在與腸道健康、壓力管理及營養攝取息息相關，他揭秘如何從生活與身體內在調整的方法。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享「那些沒人告訴你的天然護膚秘訣」。他在影片中表示，經常有人問「醫生，你到底在皮膚上做了什麼？為什麼皮膚看起來這麼好？你擦了什麼保養品？」他總是說「很多人聽到我的回答，會有點失望，」他在皮膚上做的事情非常少，主要會從身體內部照顧皮膚。如何從基礎打造有光澤的肌膚？他歸納3大秘訣：

●腸道健康，皮膚是腸道的鏡子

皮膚與腸道之間存在密切連結，稱為「腸道—皮膚軸」。當腸道菌相失衡、出現慢性低度發炎或營養吸收不良時，皮膚往往會出現變化，例如暗沉、敏感、長痘痘，或提早老化等相關情況。若腸道菌群失衡，還可能破壞腸道屏障，進而引發發炎反應並影響營養吸收。

建議：維持腸道菌群平衡，有助於消化健康，也將進一步改善皮膚狀態。

●壓力管理，長期壓力恐加速皮膚老化

除了腸道健康，壓力也是影響皮膚的重要因素。慢性壓力會促使身體長期分泌較高濃度的皮質醇，可能抑制膠原蛋白與彈性蛋白生成，減緩皮膚細胞更新速度，讓皮膚更容易乾燥、敏感，甚至出現細紋等現象。此外，壓力也可能影響腸道菌群與消化功能，形成惡性循環。

建議：管理壓力是抗皺策略之一，透過運動、散步、冥想、深呼吸或適度休息等方式調節壓力，有助於維持皮膚健康。

●營養攝取，多種營養素是好膚質基礎

在營養方面，多種維生素與礦物質都與皮膚健康密切相關。例如，維生素C可促進膠原蛋白合成並具抗氧化作用，常見於奇異果、柑橘類水果與紅甜椒；維生素A有助皮膚細胞更新，來源包括肝臟、蛋黃、胡蘿蔔與菠菜；維生素E可保護細胞膜，常見於堅果與植物油。

卡洛斯·賈拉米洛補充，皮膚主要由膠原蛋白、彈性蛋白與角蛋白等結構性蛋白組成，因此攝取足夠蛋白質相當重要，骨湯、雞蛋、肉類與豆類都是良好來源

卡洛斯·賈拉米洛總結，皮膚健康並非只靠外在保養，而是牽動著整體生活型態。充足營養、顧好健康腸道，與適當壓力管理，都是維持好膚質的基礎。

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