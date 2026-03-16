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健康 > 抗老養生 > 運動復健

75歲老翁術後難說話 醫打一針讓他重拾歌聲與美食

2026/03/16 14:17

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明強調，民眾若出現聲音異常、長期沙啞或嗆咳等症狀，應儘早尋求耳鼻喉科醫師諮詢和診斷，早期發現早期治療。（記者陳建志攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明強調，民眾若出現聲音異常、長期沙啞或嗆咳等症狀，應儘早尋求耳鼻喉科醫師諮詢和診斷，早期發現早期治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕75歲梁姓老翁，心臟手術後聲音變得沙啞，難以發聲，講話時需耗費大量力氣，進食時也常嗆咳，只能食用軟質食物，讓他相當困擾，經前往耳鼻喉科門診求治，診斷為單側聲帶麻痺，醫師安排玻尿酸聲帶注射治療後，症狀有了顯著的改善，除重拾唱歌樂趣，也開心享受美食，讓人生「從黑白變彩色」。

仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明表示，單側聲帶麻痺是臨床常見但長期被低估的病症，主要原因是聲門無法完全閉合，導致病人出現氣聲、聲音沙啞、吞嚥困難與進食嗆咳等問題，嚴重時甚至引發吸入性肺炎而危及生命。

梁姓老翁聲帶麻痺，經玻尿酸注射到麻痺聲帶後，增加厚度改善症狀（右上、右下圓圈處）。（記者陳建志翻攝）

梁姓老翁聲帶麻痺，經玻尿酸注射到麻痺聲帶後，增加厚度改善症狀（右上、右下圓圈處）。（記者陳建志翻攝）

徐正明指出，單側聲帶麻痺的高危險族群包括：曾經接受頸部或胸部手術者（例如甲狀腺手術）、罹患頸胸部腫瘤者（例如甲狀腺癌和肺癌）、特定神經系統疾病（例如中風）、中高齡者、教師和歌手，以及生活習慣不良者（例如抽菸、酗酒、熬夜與常吃辛辣食物等）。這些族群因為喉部神經受損或是聲帶功能退化的關係，容易會出現容易嗆咳、聲音沙啞、發音無力及咳嗽無力等症狀。

徐正明指出，診斷時會先詢問病人病史，並安排喉部內視鏡檢查觀察聲帶運動和閉合狀態，進行電腦斷層或磁振造影的影像學檢查，再進行喉閃頻內視鏡檢查，觀察高速振動下的聲帶情形。治療方式包括聲帶注射：把玻尿酸和自體脂肪等物質注射到麻痺聲帶，增加厚度以縮小縫隙；語言治療或甲狀軟骨成形術等。

徐正明強調，預防單側聲帶麻痺的關鍵是保護聲帶和喉部健康，建議民眾平常要多喝水、避免大聲說話、戒菸酒、採清淡飲食、保持充足睡眠，並且注意頸部、胸部手術和腫瘤等高風險因素影響。若有聲音異常、長期沙啞或嗆咳的症狀發生，應該儘早尋求耳鼻喉科醫師諮詢和診斷，早期發現早期治療。

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