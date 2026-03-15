健康網》拒減胎迎3胞胎 台大產房罕見大陣仗喜迎新生命

在生育率低迷的台灣，台大婦產科施景中幾個小時接生3胞胎和一對雙胞胎，心情大好，他希望，台灣生育率可以像南韓一樣逐步回升；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去有人說，台灣是「多胞胎共和國」。台大婦產科主治醫師施景中日前在台大接生3胞胎，非常感動，在臉書上指出，這位自然受孕懷3胞胎的孕媽咪並未接受醫師提出的減胎，她覺得這是她與丈夫愛的結晶，無論如何都不願意。

施景中在臉書分享，很少婦產科醫師願意做減胎，因為這樣的做法，許多醫師認為是不道德的。他指出，有位生殖內分泌醫師曾說，台灣試管懷雙胞胎比例是鄰近國家第一名，但這個並不是一個好的現象，因為懷多胞胎容易有早產和母體的合併症產生。

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為了迎接3胞胎，台大產房也異常熱鬧，施景中指出，由於一個早產兒必須要有三個小兒科人員來待命, 所以三個寶寶，就有三個早產兒的保溫設備，9個小兒科人員前來幫忙，這一天產房也必須要把房間裡的一些設備移動到外頭。

當3個小寶貝哭聲響起，大家都很振奮，施景中說，不僅哭聲非常好，體重也都很不錯。他將3個胎盤排列起來，就像是生機旺盛的三葉草。

這一天，施景中接生完3胞胎後，又完成一對雙胞胎出生，他說，其中一個孩子，在早期曾被判定20幾週就胎死腹中，結果孕媽咪一路養到9個月大，也順利順產，幾個小時，施景中接生5個寶寶，嘴角洋溢著微笑，他說：「真希望台灣生育率，可以像南韓一樣逐步回升！」

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