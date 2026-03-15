健康網》想變開心先吃它！ 研究曝「3種水果」讓快樂感上升

基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，蘋果、柑橘、莓果交替吃，可以產生強大的協同作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃水果真的能變開心？基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘引述研究指出，「飲食」跟「心情」的奇妙連結，針對7種富含類黃酮的飲食，整體類黃酮飲食分數較高的人，維持快樂和樂觀的機率增加了3%到6%。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，有一項追蹤了10到18年的超大型研究發表在頂尖期刊《Clinical Nutrition》，完美印證了「飲食」跟「心情」的奇妙連結。研究團隊分析了美國「護理人員健康研究（Nurses’ Health Study）」資料庫中，總計超過4萬名女性的健康數據。以下是2大排行榜：

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快樂感排行榜 吃它就是很愉快

1.草莓：表現最亮眼，能讓維持快樂的機率提升8%。

2.柳橙與葡萄柚：柑橘類雙雄並列第二，都能讓快樂感提升6%。

3.蘋果：每天規律吃，也能讓快樂的機率提升3%。

樂觀度排行榜 冠軍水果可提振16%

1.草莓：依然是神隊友，能讓持續樂觀的機率大幅提升高達16%。

2.蘋果：蘋果在樂觀指標上突飛猛進，對樂觀的提升機率高達15%。

3.藍莓：藍莓也展現了超強實力，能讓樂觀機率顯著提升14%。

4.柳橙與葡萄柚：表現依舊穩定，兩者都能讓持續樂觀的機率提升10%。

錢政弘表示，雖然茶和紅酒也是飲食中類黃酮的重要來源，但在這次的分析中，它們與持續的快樂或樂觀並沒有顯著的關聯性。

「每天3份快樂水果」，錢政弘認為，不同的類黃酮化合物有著各自獨特的生物效應， 因此，鼓勵大家各種水果（蘋果、柑橘、莓果）交替吃，可以產生強大的協同作用。

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