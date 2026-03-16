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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》練肌肉不只顧體能更能防癌 醫曝增肌3原則一次看

2026/03/16 08:18

專家表示，別怕練太壯，就當運動時，肌肉會分泌特定物質，能幫助免疫系統維持戰力，甚至與防癌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，別怕練太壯，就當運動時，肌肉會分泌特定物質，能幫助免疫系統維持戰力，甚至與防癌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人健身是為了預防肌少症，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述研究指出，肌肉是人體重要的「內分泌器官」，當運動時，肌肉會分泌特定物質，可能幫助免疫系統維持戰力，甚至與防癌有關。他進一步分享做運動的3大原則，增加肌肉量。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，當人們運動時，骨骼肌會分泌一種叫 IL-15的肌肉素，它能強化體內CD8+ T細胞，防止它們在對抗癌細胞時因耗竭而罷工。換句話說，進行阻力訓練或是到健身房練，不只顧好體態更是為了防癌。

蕭捷健說明，很多人以為瘦就是健康，然而必須注意的是，瘦到全身軟趴趴沒肌肉，免疫系統會變差。期刊《Cancer Cell》研究顯示，當你運動、肌肉收縮的時候，會啟動IL-15/IL-15Rα機制。我們體內的CD8+ T細胞每天都在跟變異細胞打仗，但打久了會進入「免疫耗竭」狀態，這時候，肌肉分泌的 IL-15 能維持T細胞效能、減少耗竭，重新恢復活力對抗變異細胞。

他直言，很多人有「肌少症」風險，特別是那些只打腸泌素、不吃蛋白質也不運動的人。這些人容易面臨著「癌細胞開著法拉利在飆車，而你的免疫警察因為沒有肌肉的後勤支援，只能騎U-bike 在後面追」的窘境。當民眾的肌肉量充足，基礎代謝率（BMR）會提升，胰島素阻抗也會改善，還能降低體內的慢性發炎環境。

別怕練太壯，就怕沒肌力，蕭捷健建議民眾不妨從以下3大原則做運動：

●大肌群阻力訓練，一週至少一次練腿，下半身肌肉量是手的四五倍。

●蛋白質一定要吃夠，肌肉是工廠，蛋白質就是原料。

●Zone2運動，一週至少2次帶著笑容跑步，Zone2 就是會流汗，還可以笑得出來，脂肪燃燒也最快。

蕭捷健總結，維持肌肉量不只是為了體態，更與代謝健康與免疫力息息相關。透過規律運動與均衡營養，能幫助身體維持良好免疫防線。

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