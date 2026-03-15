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健康 > 抗老養生 > 運動復健

嚴重骨折免受挖骨之苦！現成修復材料引導人體自己長骨頭

2026/03/15 12:08

人體四肢長骨若發生嚴重缺損，傳統療法常需挖取自身骨頭進行移植。瑞典團隊研發的新型無細胞骨修復框架，有望引導細胞自行重建骨骼，未來可望免除患者額外開刀之苦。圖為骨骼X光示意圖。（資料照）

人體四肢長骨若發生嚴重缺損，傳統療法常需挖取自身骨頭進行移植。瑞典團隊研發的新型無細胞骨修復框架，有望引導細胞自行重建骨骼，未來可望免除患者額外開刀之苦。圖為骨骼X光示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體受傷後若骨骼缺損過大，往往需要挖取自身的骨頭進行移植才能修復。瑞典研究團隊近期開發出一種特殊的骨修復框架，能在受傷部位引導人體細胞逐步長出新的骨頭，未來有望讓醫師直接使用現成材料修復大型骨缺損，免除患者額外的手術負擔。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，全球每年有超過200萬人因癌症治療、嚴重關節炎或感染而面臨大型骨缺損，必須進行骨移植手術。瑞典隆德大學（Lund University）團隊指出，目前常規療法多半仰賴患者自身的組織或細胞來重建骨骼；這種做法耗時且昂貴，同時會加重患者身體的負擔。

為滿足這項醫療需求，研究人員在實驗室中培養出軟骨組織，接著透過特殊程序移除所有活細胞，只留下細胞外結構：一種包覆細胞並提供生長訊號的天然框架。這個無細胞的骨修復框架保留了關鍵生長因子，一旦植入受傷部位，就能發揮如同建築藍圖般的作用，引導身體的細胞進駐並一步步重建受損的骨頭。

這項技術最大的優勢在於其現成骨修復材料的特性，且不會引發強烈的免疫排斥反應，意味著它能提前大量製造並儲存。這套方法目前已在動物實驗中取得成功，尚未進入人體試驗階段；團隊正準備將其推進至臨床試驗，優先針對手臂與腿部長骨的嚴重缺損進行安全性查證。

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