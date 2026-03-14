健康網》張菲愛媳帶全家做「親子諮商」 醫授3招改善家庭關係

張菲愛媳翁馨儀全家進行「親子諮詢」。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個觀念其實很值得推廣。（取自翁馨儀IG）

〔健康頻道／綜合報導〕張菲愛媳翁馨儀在社群上揭露全家去做「親子諮詢」，並表明並非親子關係出現問題，而是擔心彼此距離越來越遠，因此把諮商視為「關係上的保養」。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個觀念其實很值得推廣。

他表示，親子諮商不是誰有病、誰做錯，而是當一家人明明彼此在乎，卻愈講愈容易受傷時，透過專業協助把卡住的溝通重新打開。

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翁馨儀在兒子「栗子」10歲生日影片發布時，並配文「謝謝你健康平安地長大，因為有你，我的世界變得好暖」、「今年我們為了讓彼此更靠近，還一起去做了親子諮商，謝謝你願意陪我一起學習、一起調整」。

翁馨儀指出，全家都很敏感，平日就十分重視心理健康議題，「當敏感的人碰在一起，就需要很懂彼此，才會想方設法找到各自適合、舒服的溝通方式，維持和諧氣氛」。

王紹丞說，在門診裡，遇到很多家庭不是沒有愛，而是太急著糾正、太晚才理解。父母說的是擔心，孩子聽到的卻是指責。而孩子表現的是委屈，父母看到的卻只剩頂嘴。

他引述研究指出，較好的家庭溝通與家庭韌性、青少年心理韌性呈正向關聯，孩子能否在壓力中慢慢站穩，往往和家裡是否有一個能好好說話、好好被接住的空間有關。

親子諮商的重點，不是判誰對誰錯，而是幫雙方把情緒翻譯成人聽得懂的語言。王紹丞表示，自己會給家長幾點建議：

1.先處理情緒，再處理道理，孩子在爆炸時，講再多都進不去。

2.把「你為什麼又這樣」改成「你最近是不是很累、很煩」，少一點審問，多一點理解。

3.挑對時機談，不要在雙方都火大的時候硬碰硬。親子溝通品質與青少年心理健康確有關聯，愈開放、愈安全的對話，愈有助於降低孩子的心理困擾。

王紹丞認為，若家中已經長期一講就吵、一管就炸、越愛越遠，其實不必等到孩子拒學、情緒崩潰才求助。親子諮商不是家庭失敗的證明，而是願意把關係修回來的一種成熟；很多時候，孩子的心理韌性，就是從「家裡終於有人願意好好聽他說話」開始長出來。

目前全台對於親子諮商費用在3000-4000元/次，時間為80-90分鐘，收費仍以北部較高。「兒童遊戲治療中心」、「親職教養諮詢中心」、「家庭系統治療中心」皆有受理「親子諮商」。至於進行模式，會以「初談」了解全貌後，有時只跟父母談或者有時只跟孩子談，甚至有可能「全家談」，也有全程只跟父母談的。

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