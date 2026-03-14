自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》張菲愛媳帶全家做「親子諮商」 醫授3招改善家庭關係

2026/03/14 23:57

張菲愛媳翁馨儀全家進行「親子諮詢」。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個觀念其實很值得推廣。（取自翁馨儀IG）

張菲愛媳翁馨儀全家進行「親子諮詢」。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個觀念其實很值得推廣。（取自翁馨儀IG）

〔健康頻道／綜合報導〕張菲愛媳翁馨儀在社群上揭露全家去做「親子諮詢」，並表明並非親子關係出現問題，而是擔心彼此距離越來越遠，因此把諮商視為「關係上的保養」。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這個觀念其實很值得推廣。

他表示，親子諮商不是誰有病、誰做錯，而是當一家人明明彼此在乎，卻愈講愈容易受傷時，透過專業協助把卡住的溝通重新打開。

翁馨儀在兒子「栗子」10歲生日影片發布時，並配文「謝謝你健康平安地長大，因為有你，我的世界變得好暖」、「今年我們為了讓彼此更靠近，還一起去做了親子諮商，謝謝你願意陪我一起學習、一起調整」。

翁馨儀指出，全家都很敏感，平日就十分重視心理健康議題，「當敏感的人碰在一起，就需要很懂彼此，才會想方設法找到各自適合、舒服的溝通方式，維持和諧氣氛」。

王紹丞說，在門診裡，遇到很多家庭不是沒有愛，而是太急著糾正、太晚才理解。父母說的是擔心，孩子聽到的卻是指責。而孩子表現的是委屈，父母看到的卻只剩頂嘴。

他引述研究指出，較好的家庭溝通與家庭韌性、青少年心理韌性呈正向關聯，孩子能否在壓力中慢慢站穩，往往和家裡是否有一個能好好說話、好好被接住的空間有關。

親子諮商的重點，不是判誰對誰錯，而是幫雙方把情緒翻譯成人聽得懂的語言。王紹丞表示，自己會給家長幾點建議：

1.先處理情緒，再處理道理，孩子在爆炸時，講再多都進不去。
2.把「你為什麼又這樣」改成「你最近是不是很累、很煩」，少一點審問，多一點理解。
3.挑對時機談，不要在雙方都火大的時候硬碰硬。親子溝通品質與青少年心理健康確有關聯，愈開放、愈安全的對話，愈有助於降低孩子的心理困擾。

王紹丞認為，若家中已經長期一講就吵、一管就炸、越愛越遠，其實不必等到孩子拒學、情緒崩潰才求助。親子諮商不是家庭失敗的證明，而是願意把關係修回來的一種成熟；很多時候，孩子的心理韌性，就是從「家裡終於有人願意好好聽他說話」開始長出來。

目前全台對於親子諮商費用在3000-4000元/次，時間為80-90分鐘，收費仍以北部較高。「兒童遊戲治療中心」、「親職教養諮詢中心」、「家庭系統治療中心」皆有受理「親子諮商」。至於進行模式，會以「初談」了解全貌後，有時只跟父母談或者有時只跟孩子談，甚至有可能「全家談」，也有全程只跟父母談的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中