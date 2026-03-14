健康網》李樂詩乳癌重建吃盡苦頭 醫：其實很多人可保留乳房

52歲香港歌后李樂詩公開治療乳癌5年的心路歷程，並揭開乳癌重建一波三折，勞心勞力、身心俱疲。新光醫院一般外科暨乳房專科主治醫師魏嫈倫指出，如今醫療更進步，並不是罹癌者的乳房都要全切，而是要切得剛剛好。（取自李樂詩IG）

〔健康頻道／綜合報導〕52歲香港歌后李樂詩公開治療乳癌5年的心路歷程，並揭開乳癌重建一波三折，勞心勞力、身心俱疲。新光醫院一般外科暨乳房專科主治醫師魏嫈倫指出，達文西手術已能以更精準、更溫柔地操作，期望患者傷口小一點、出血再少一點，讓術後的疼痛與不安再少一點。

李樂詩在2021年罹患早期乳癌，因有家族病史，果斷選擇切除雙乳以杜絕，但在之後的重建手術，吃足苦頭，植入的組織擴張器出現嚴重移位，「那個擴張器幾乎移到了腋下，完全移位了，又瘀青又疼痛。」後來醫生為她動手術取出擴張器，並再次嘗試植入，但最終仍以失敗告終。還因傷口出現發炎與感染情況，還得反覆接受全身麻醉手術。如今，李樂詩說，「受盡各種痛苦，今後不再做了」。

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魏嫈倫在臉書專頁「Dr.魏嫈倫 l一般外科暨乳房專科」表示，如今的達文西乳房重建，不只是手術，而是病患的身體、她的生活、還有她對未來的期待。因此，醫師努力不懈地不只是把手術完成，而是在確保治療安全的前提下，幫病人把「身體的完整感」留住。

至於乳房重建手術，魏嫈倫指出，重建並不是為了要給別人看，她常告訴病患，「從照鏡子那一刻，能夠重新相信自己」，並重申，現在治療不是一定要把乳房拿掉，只要病況合適，乳房保留手術（部分切除）；在復發率、存活率上，和全切是差不多的。至於什麼情況下可以保留乳房：

●腫瘤不大（大約3公分以內）。

●顆數不多。

●影像看得清楚、切得乾淨。

魏嫈倫指出，除非真的只有在腫瘤太大、範圍太廣時，才會認真討論「全切」是不是比較安全。她導正一個觀念，重點不是切多切少，而是切得剛剛好，乳房保留不是「隨便留」，而是術前評估、術中定位、術後治療都要配合好，才能顧到治療安全，也顧到外觀和生活品質。

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