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眼科開幕送500張公益配鏡券 雲林弱勢學童受助

2026/03/14 17:13

大學光學趁眼科斗六診所開幕，特別捐贈500張公益配鏡券給雲林縣政府。（記者李文德攝）

大學光學趁眼科斗六診所開幕，特別捐贈500張公益配鏡券給雲林縣政府。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國中小學生視力不良率各超過6成及4成，但有經濟弱勢家庭無法為孩子及時治療。連鎖眼科得知縣府有2名安置學童有配鏡需求，今（14）日眼科斗六診所開幕之際，特別捐贈500張價值百萬元的公益配鏡券給雲林縣府社會處。雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝眼科公益捐贈，讓弱勢配鏡需求能得實質幫助。

根據縣府統計，113學年度國中小視力檢查不良率，國小生視力不良率為43.20%，國中生為67.14%，其中小一生不良率26.6%，但到六年級飆升至58.7%。雲林縣衛生局分析，偏鄉孩子常因交通不便、醫療資源不足，延誤了檢查與配鏡的最佳時機。

雲林縣社會處指出， 2名受助學童背後都有段故事，就讀國中一年級的個案，因家庭功能不佳受安置，不過嚴重的弱視與近視導致學習跟不上進度，此外更有一名小學一年級學童因父親離世、姑姑身障無法照料而入安置體系，但伴隨發展遲緩與弱視，需及早矯正。

今連鎖眼科「大學眼科」斗六診所開幕，由大學光學董事長歐淑芳將公益配鏡券給副縣長謝淑亞，將由社會處發放給有配鏡需求的弱勢家庭。

歐淑芳表示，當政府資源尚未完全涵蓋的地方，希望用一份微薄心力回饋社會，這次捐贈100萬元公益配鏡券盼能拋磚引玉，讓更多有需要的民眾被看見並獲得幫助，若未來有更多需求，也會持續投入服務。

謝淑亞表示，視力往往會影響學習成效和工作品質，對於經濟較弱勢家庭而言，配鏡費用是不小的開銷，感謝眼科公益捐贈，讓弱勢家庭可以獲得實質幫助。

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