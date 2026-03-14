張智芬解構粒線體促進核酸醫學 獲第19屆女科學家傑出獎

第19屆台灣傑出女科學家獎頒獎，傑出獎由台大醫學院講座教授張智芬（左2）獲得，新秀獎為台大程吉安（右2）、陽明交大袁維謙獲得；孟粹珠獎學金頒給中山博士生陳叡怡（右1）。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大醫學院講座教授張智芬以核苷酸、DNA修復與粒線體解構等研究，成功找到關鍵酵素NME3，是細胞老化品管的監控角色，且與癌細胞、神經退化、心臟疾病等成因有關，促進核酸醫學發展，獲第19屆女科學家獎的傑出獎肯定；張智芬更以「科學即是挖掘未知」為精神，鼓勵年輕學子不要害怕失敗，勇敢逐夢。

台大分子醫學研究所講座教授張智芬表示，早期研究核酸（DNA加RNA）代謝，過程發現與粒線體（細胞內產生能量的胞器）的酵素有關，其中NME3缺乏，竟造成粒線體缺氧，DNA損傷無法順利修復，導致神經退化，如帕金森氏症；而NME3相關機轉也與癌症細胞、心血管疾病等有關，近年已成立核酸藥物中心，將研究轉為治療方法，促進核酸醫學發展。

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張智芬將實驗室取為小飛象，盼所有參與者都能飛起來，她還說，即使學生難過自己的科學數據與他人不同，但她卻覺得「很有趣」，因為科學即是未知，未知才是有意思的事，藉此鼓勵年輕後進不要害怕失敗，也認為謙虛、隨時更新大腦想法，裝新東西，也是做研究重要一環。

今（2026）年也頒發2名新秀獎，如台大藥學系暨研究所助理教授程吉安從半導體和專利領域，轉向生醫領域，投入腫瘤來源的胞外體（EV）研究，找出其功能並客製化藥物載體，推進癌症精準醫學；她形容，2022年天真希望開發非侵入式的子宮頸抹片檢查，而投入生物領域，早期有化學背景，加上業界經驗，也認為面對失敗就是不斷站起來，讓內在力量提升，未來期盼開發出EV作為精準投藥功能。

另名陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙則投入肝細胞再生與肝腫瘤，找出其中的YAP生物功能，以及名為「HBO1」的基因，扮演細胞分化與再生的重要關鍵，若肝臟大量表現YAP，則會造成細胞增生與轉分化，而抑制HBO1則有助肝細胞修復膽管等，相關研究可推動對肝癌與肝病治療。

女科學家獎也提供孟粹珠獎學金給年輕學子，今年由中山大學生物科學系博士生陳叡怡獲得。女科學家獎由台灣萊雅與吳健雄學術基金會共同創立，台灣萊雅永續長陳家祥期盼該獎讓年輕女孩子看到科學家典範跟標竿，並勇敢追夢；吳健雄基金會執行長林明瑞則細數，頒獎以來，高中女生就讀大學理工科系，從10幾年前的占比10％成長到如今30％，顯見成效。

陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙則投入肝細胞再生與肝腫瘤，找出關鍵機轉，獲第19屆台灣傑出女科學家獎的新秀獎。（記者吳柏軒攝）

台大藥學系暨研究所助理教授程吉安投入腫瘤來源的胞外體（EV）研究，找出其功能並客製化藥物載體，推進癌症精準醫學，獲第19屆台灣傑出女科學家獎的新秀獎肯定。（記者吳柏軒攝）

台大醫學院講座教授張智芬以核苷酸、DNA修復與粒線體解構等研究，獲第19屆台灣傑出女科學家獎的最高傑出獎肯定。（記者吳柏軒攝）

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