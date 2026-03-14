健康網》1歲嬰離家僅2百公尺釀癱瘓！醫：幼童必坐安全座椅

國健署表示，行車時使用安全座椅可降低兒童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕家長注意：嬰幼兒坐車出門，應當坐在兒童安全座椅上，不可有僥倖心態！關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」表示，過去擔任住院醫師期間，曾遇過家長帶1歲多的寶寶出門，僅2百公尺的距離就因為甩鞭效應造成下身癱瘓。

距離再短都需要坐汽座，而且2歲前汽座必須反向坐！梁盛賓回憶過去擔任住院醫師的時候，遇過一個一歲多的寶寶，但是下身癱瘓了半年。

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「不是嚴重車禍，就只是離家200公尺去買個東西而已。」就是這樣的距離，因為甩鞭效應，脊椎承受不住衝擊導致寶寶從此無法站立，家屬自責到現在。

梁盛賓提醒，寶寶的頸椎和脊椎還沒發育完全，正向坐的時候，一旦撞擊，頭部往前甩的力道會直接壓垮脊髓。反向坐，是讓整個背部分散衝擊力，保護的不只是頭，是整條脊椎！

梁盛賓表示，很多人以為「只是去很近的地方」、「繫上安全帶應該沒差」、「他一直哭不肯坐」都不是理由！孩子就是需要做汽座，2歲前、體重未達18公斤就是要反向坐。「別讓區區200公尺變成一輩子的遺憾！」

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