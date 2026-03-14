自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》江宏恩腦波檢查曝光！ 醫揭「6大睡眠警訊」

2026/03/14 17:13

本土藝人江宏恩辭演《百味人生》，因長期有失眠問題，不得不放棄演出。林新醫院指出，長期性失眠確實影響身體健康。（資料照）

本土藝人江宏恩辭演《百味人生》，因長期有失眠問題，不得不放棄演出。林新醫院指出，長期性失眠確實影響身體健康。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人江宏恩辭演《百味人生》，他自曝有睡眠障礙，被醫師警告「再不好好睡覺會猝死」。林新醫院指出，睡眠好不好有6種評估方式，若出現多項障礙，應及早重視、及早治療。

55歲江宏恩去（2025）年暴瘦12公斤，他曾表示，那時因拍攝電影狂練武術、瘋狂騎車、控制碳水，又加上一天一餐，才會掉了12公斤，但是真正令他困擾的是，睡眠狀況一直不好，加上本土劇工作量大，出外景又在一大早，常常連睡都沒法好好睡，又要趕著去拍戲。

根據林新醫院衛教資料指出，睡眠自我評估，幾種現象經常出現，就必須小心：

1.不容易入睡。
2.經常在半夜醒來。
3.醒來後就不易睡著。
4.在天快亮的時候醒來就很難再睡著。
5.早晨醒來時總覺得好像還睡不夠。
6.白天時候常感到昏昏沉沉，總覺得自己的睡眠品質很糟。

林新醫院剖析失眠有3種情況，暫時性、短期性、長期性等分類，其中，最需要注意的是長期性失眠，須由睡眠技師進行「睡眠多項生理檢查」，找出病因，徹底治療：

●暫時性失眠：少量壓力或短期壓力所造成，通常是作息時間改變，如輪班、旅行時差的問題，約1-3天而已，不必特別治療，環境因素消失則會恢復正常。

●短期性失眠：指失眠困擾維持1-2星期，但少於1個月者，一般是由於生活重大事故，如家人生病或死亡，突然失業，婚姻破裂等。先改善睡眠習慣，持之以恆便自然恢復，若無進展，則在醫師指示下配合短期服用助眠藥治療。

●長期性失眠：指失眠困擾持續存在超過3星期以上，如罹患經常干擾睡眠的疾病（精神疾病或睡眠呼吸中止症）、內科疾病或白天嗜睡。

江宏恩指出，這幾年來失眠時好時壞，去年拍攝期間就曾向劇組反映身體狀況。因擔心服用安眠藥會影響記憶力，不敢服藥，但有前往醫院接受腦波檢查，證實自己大腦活躍度過高，導致難以入睡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中