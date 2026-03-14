健康網》江宏恩腦波檢查曝光！ 醫揭「6大睡眠警訊」

本土藝人江宏恩辭演《百味人生》，因長期有失眠問題，不得不放棄演出。林新醫院指出，長期性失眠確實影響身體健康。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人江宏恩辭演《百味人生》，他自曝有睡眠障礙，被醫師警告「再不好好睡覺會猝死」。林新醫院指出，睡眠好不好有6種評估方式，若出現多項障礙，應及早重視、及早治療。

55歲江宏恩去（2025）年暴瘦12公斤，他曾表示，那時因拍攝電影狂練武術、瘋狂騎車、控制碳水，又加上一天一餐，才會掉了12公斤，但是真正令他困擾的是，睡眠狀況一直不好，加上本土劇工作量大，出外景又在一大早，常常連睡都沒法好好睡，又要趕著去拍戲。

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根據林新醫院衛教資料指出，睡眠自我評估，幾種現象經常出現，就必須小心：

1.不容易入睡。

2.經常在半夜醒來。

3.醒來後就不易睡著。

4.在天快亮的時候醒來就很難再睡著。

5.早晨醒來時總覺得好像還睡不夠。

6.白天時候常感到昏昏沉沉，總覺得自己的睡眠品質很糟。

林新醫院剖析失眠有3種情況，暫時性、短期性、長期性等分類，其中，最需要注意的是長期性失眠，須由睡眠技師進行「睡眠多項生理檢查」，找出病因，徹底治療：

●暫時性失眠：少量壓力或短期壓力所造成，通常是作息時間改變，如輪班、旅行時差的問題，約1-3天而已，不必特別治療，環境因素消失則會恢復正常。

●短期性失眠：指失眠困擾維持1-2星期，但少於1個月者，一般是由於生活重大事故，如家人生病或死亡，突然失業，婚姻破裂等。先改善睡眠習慣，持之以恆便自然恢復，若無進展，則在醫師指示下配合短期服用助眠藥治療。

●長期性失眠：指失眠困擾持續存在超過3星期以上，如罹患經常干擾睡眠的疾病（精神疾病或睡眠呼吸中止症）、內科疾病或白天嗜睡。

江宏恩指出，這幾年來失眠時好時壞，去年拍攝期間就曾向劇組反映身體狀況。因擔心服用安眠藥會影響記憶力，不敢服藥，但有前往醫院接受腦波檢查，證實自己大腦活躍度過高，導致難以入睡。

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