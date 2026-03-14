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314情人節》爆紅杜拜巧克力怎麼吃不負擔 營養師教你聰明吃

2026/03/14 16:11

白色情人節又推波助瀾，「杜拜巧克力」的買氣，營養師楊斯涵指出，把握吃它4個重點，嚐鮮一下可以減少身體負擔。（美聯社）

白色情人節又推波助瀾，「杜拜巧克力」的買氣，營養師楊斯涵指出，把握吃它4個重點，嚐鮮一下可以減少身體負擔。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）日是白色情人節，也是2月14日情人節的回禮日，在巧克力市場一直未退燒的杜拜巧克力，今天絕對大發利市。營養師楊斯涵教情人4招聰明吃，讓身體減少負擔。

杜拜巧克力之所以爆紅，關鍵全在它的「靈魂內餡」。有別於傳統巧克力常見的焦糖、酒心或堅果碎，它使用的是中東傳統甜點中常見的卡達伊夫麵（Kadayif/Kataifi）。這是一種極細的絲狀麵團，必需先用大量奶油將其炒至金黃酥脆，接著拌入濃郁的開心果醬，最後再用厚實的巧克力外殼將這份極度酥脆與滑順完美包裹起來。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，她表示，美食當前，雖不需要完全忌口，但要掌握以下幾點，就能吃得開心又減少身體負擔：

●強烈建議「分食」：它的甜度與油脂含量極高，一個人獨享非常容易膩口且熱量直接爆表。切成小塊，與家人朋友一起分享，一人一口嚐個味道是最好的體驗方式。

●聰明搭配飲品：短時間內攝取大量高脂與高糖，容易引起血糖劇烈震盪與腸胃消化不良。建議搭配無糖茶或黑咖啡一起享用，不僅能解膩，也能減緩血糖上升的速度。

●留意過敏原：內餡含有大量開心果（堅果類），且卡達伊夫麵絲含有小麥（麩質），如果您本身對堅果或麩質過敏，請務必避免食用。

●最佳保存與品嚐方式：為了維持內餡麵絲的靈魂酥脆度，買回家後通常需要冷藏保存。建議要吃之前稍微在室溫下回溫一下，讓開心果醬恢復微微流心的狀態，口感最棒！

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