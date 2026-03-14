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新版飲食指南草案預告 蛋白質建議放寬至13份 全穀與蔬果比例皆提高

2026/03/14 14:19

新版飲食指南草案規劃蛋白質建議攝取量調高到13份，並以「豆魚蛋肉類」為原則；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

新版飲食指南草案規劃蛋白質建議攝取量調高到13份，並以「豆魚蛋肉類」為原則；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕健身族流行高蛋白飲食增肌減脂，但蛋白質究竟該吃多少，一直是熱門話題。衛生福利部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，調整多項食物建議份量，包括提高全穀雜糧與蔬果比例、放寬蛋白質建議攝取量，同時降低乳製品建議量，並納入永續飲食概念；營養師指出，民眾看到蛋白質建議上限增加，容易誤以為必須多吃肉，其實蛋白質來源並不只來自肉類，若從整體飲食結構來看，肉類需求未必增加。

癌症關懷基金會營養師黃淑惠表示，新版飲食指南整體架構並未出現顛覆性改變，仍維持碳水化合物為主要能量來源，但在比例上做出調整，例如提高全穀雜糧與蔬果比例，同時鼓勵增加植物性食物並減少紅肉。

在主食部分，草案建議未精製穀物比例由原本的1/3提高至1/2。黃淑惠指出，全穀雜糧含有較多膳食纖維、維生素B群與鎂、鋅等微量營養素，提高比例有助穩定血糖並降低第2型糖尿病風險，也能增加植化素攝取。

蔬果建議量也同步提高。現行版本的飲食指南建議蔬菜每日3至5份、水果2至4份，新版草案建議蔬菜3至8份、水果2至6份。黃淑惠表示，女性每日膳食纖維建議攝取量至少25公克，男性則需30公克，若蔬果與全穀比例不足，往往難以達到建議量，因此新版提高份量。

蛋白質攝取量是此次草案最受關注的變化之一。現行版本的豆魚蛋肉類建議量為每日3至8份，新版草案放寬至3至13份。黃淑惠指出，這項調整與近年肌少症年輕化有關。過去蛋白質建議量多以每公斤體重0.8至1公克計算，目前營養界普遍建議成年人提高至每公斤體重1.2至1.5公克，因此飲食指南也放寬攝取範圍。

不過，她提醒，蛋白質來源並不只有肉類。全穀雜糧、乳製品與堅果同樣含有蛋白質。例如1份穀類約含2公克蛋白質，堅果每份約含1-2公克，因此若主食與堅果攝取足夠，肉類需求量自然會降低。

她舉例，1名60公斤成人若以每公斤體重1.2公克蛋白質計算，每日需要約72公克蛋白質。若一天攝取1.5碗全穀雜糧與2份堅果，再加上1杯牛奶，這些食物已可提供約26公克蛋白質，其餘蛋白質才需要從豆魚蛋肉類補充。

草案也再次強調蛋白質來源的選擇順序，以「豆魚蛋肉類」為原則。黃淑惠表示，這個排序其實代表建議優先順序，豆類排第1、魚類其次，再來是蛋，最後才是肉類，其中紅肉被放在最後。

她指出，牛肉、豬肉、羊肉等紅肉因飽和脂肪較高，與肥胖、心血管疾病與糖尿病風險增加有關，而加工肉類則與大腸直腸癌風險相關，因此飲食指南鼓勵減少紅肉與加工食品攝取。

此外，新版飲食指南草案也納入永續飲食概念，鼓勵選擇在地、當季食材，以減少食物運輸造成的碳排放。在海鮮選擇方面，建議優先食用食物鏈中低層魚類，例如秋刀魚、鯖魚與虱目魚等，這類水產生長週期較短，也較不易累積重金屬。

國健署表示，目前相關文件仍為草案版本，正公開徵詢各界意見至3月31日，後續將召開專家會議討論修訂內容，完成後再正式公布新版飲食指南。

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