健康網》健康6食物 吃錯害減脂！鮭魚也上榜 醫：脂肪恐囤積

減重醫師蔡明劼表示，酪梨、鮭魚等好食物，吃多了也會變胖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多認為酪梨、鮭魚很健康，可以多吃；但減重醫師蔡明劼表示，這些好食物，吃多了也會變胖！

蔡明劼在臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，有些食物是不是讓你覺得「這是健康的食物，多吃一點沒關係」？這可能是讓你體重悄悄上升的「減脂陷阱」。這類食物稱為「高營養密度」。它們跟珍奶、炸雞那種只有熱量卻沒營養的「空熱量」食品完全不同。

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蔡明劼表示，它們內含優質脂肪、蛋白質、纖維與微量元素。雖然營養滿分，但它們的熱量密度也同樣驚人！以下這 6 位「健康模範生」務必「酌量」食用：

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1. 酪梨（森林中的奶油）：酪梨含有豐富的單不飽和脂肪酸，對心血管極好。但別忘了，它在營養分類上屬於「油脂類」，一顆中型酪梨的熱量已經輕鬆超過一碗白飯！把它當成「油脂」來取代炒菜油，而不是當成「水果」拚命吃。

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2. 堅果類：腰果、核桃、杏仁，這些是優質礦物質與維生素 E 的來源。但它們體積小、口感脆，一不小心就會刷掉整罐。每天一小把（約半個手掌心）就夠了。

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3. 黑巧克力（85% 以上）：富含黃酮類化合物，能抗氧化還能幫你放鬆心情。但可可脂本身就是脂肪。時常有人說吃巧克力可以幫助燃脂，但實際上大部分人都是越吃越胖，很少看到人因為吃黑巧克力而減肥成功。每天 1-2 小口是享受，吃掉一整包就是負擔了。

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4. 全脂鮮乳：全脂奶能提供更好的飽足感，且含有維生素 A、D、K。我一向推薦大家喝全脂鮮乳、吃優格，不過，乳品累積起來的熱量也不容小覷。每天 1-2 杯即可，不要當成水來喝。或者替換成低脂奶，降低油脂攝取量。

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5. 鮭魚：深海魚油 Omega-3 對大腦和抗發炎非常有幫助。但鮭魚屬於油脂含量較高的魚類，熱量比一般白肉魚（如鱈魚、鯛魚）高出不少。它是極佳的食物，但如果一餐吃了鮭魚，其他菜餚就要少放點油。

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6. 全蛋：蛋黃是營養精華，含有膽鹼和葉黃素。蛋黃會不會造成膽固醇上升？這個因為個人體質而有極大差異。但是無論如何，一顆蛋仍有約 75 大卡，而且熱量大多集中在蛋黃。正常成年人一天 1-2 顆是沒問題的，但若你這餐已經吃了足量蛋白質，蛋量就要控制。

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蔡明劼表示，如何吃這些好食物，關鍵在於「取代」而非「疊加」。這些好食物是用來「取代」餐盤中那些不健康的加工品，而不是在吃飽之後，再額外「疊加」上去的點心。因為再健康的食物，只要熱量超過身體所需，最終都會變成脂肪。​

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