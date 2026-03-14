健康網》「備孕」男性也要！醫：肥胖傷精子

婦產科醫師蘇怡寧表示，男性若有生孩子的計畫，自己也需要積極減重；「備孕並非太太的事」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕各位準爸爸，該去減肥運動了！婦產科醫師蘇怡寧表示，很多人一講到備孕，想到的都是太太要補葉酸要調作息要戒菸戒酒要少熬夜這類的。但是，老公呢？好像只要負責提供精子就好？蘇怡寧表示大錯特錯，沒這回事！

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，最近發表在《Nature Communications》的一篇研究發現：肥胖老鼠爸爸不只自己代謝會出問題，連精子裡攜帶的訊號也會改變。這些變化會影響下一代脂肪組織的粒線體功能，讓後代的葡萄糖代謝表現變差。

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蘇怡寧解析，這篇優秀論文的第一作者是來自台大動物科學技術學系的黃謙助理教授；這篇文章不只停在證明肥胖老鼠爸爸的小孩比較容易代謝異常如此而已。而是進一步找到一條可能的機轉路徑。

研究團隊發現，肥胖父鼠精子裡一組叫做 let 7d 和 let 7e 的 microRNA 會上升，這些小分子會牽動 DICER1，干擾粒線體相關代謝功能，甚至把 let 7d 和 let 7e 直接注入正常受精卵，也能做出類似的後代表型。代表這不只是相關，而是已經往因果機轉前進了。

解析，這代表：爸爸肚子上的那圈肉，不只是長在自己身上而已，它可能會先改變精子裡的表觀遺傳訊號。讓孩子從胚胎早期就用一個比較吃虧的代謝設定起跑。但這篇最核心的證據仍然是小鼠研究，所以不能直接翻譯成「爸爸胖，孩子就注定一輩子胖。」

這篇論文真正提醒我們的是：男性備孕，不是站在旁邊喊加油而已。」爸爸的代謝狀態，本身就是備孕的一部分。更重要的是，這件事看起來不是完全不能被逆轉。

研究裡也觀察到，肥胖男性在生活型態減重後，精液中的相關 let 7d 和 let 7e 訊號會下降。代表：爸爸在備孕前把體重和生活型態整理好，這件事真的是有意義的。且這個研究方向，和目前生殖醫學的概念是一致的。

美國生殖醫學會ASRM也建議，肥胖會影響男女雙方的生殖功能。不是只有女性需要管理體重，男性的代謝與生殖健康同樣重要。

蘇怡寧最後強調：「想當爸爸的人，先做好代謝管理吧！你的老婆跟孩子，現在多了一個需要你好好減肥運動的理由。」

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