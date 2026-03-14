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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

5歲後還尿床？ 中醫：每週2次恐小兒夜尿症

2026/03/14 12:06

超過5歲且持續發生尿床 ，就可能屬於小兒夜尿症；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

超過5歲且持續發生尿床 ，就可能屬於小兒夜尿症；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少家長發現孩子明明已經上小學，卻仍常在睡夢中尿床而感到困擾。中醫師指出，若孩子已超過5歲，且每週尿床超過2次，就可能屬於「小兒夜尿症」，建議家長正視並尋求醫療評估，同時透過生活習慣調整，幫助孩子逐步改善。

出名堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，臨床上曾遇到家長帶著就讀國小3年級、已滿9歲的孩子就診，孩子長期在夜間無意識排尿，早上醒來才發現尿濕床鋪。這類情況在醫學上稱為「夜間遺尿」，若年齡已超過5歲且持續發生，就可能屬於小兒夜尿症。

徐瑋憶指出，小兒夜尿與生長發育階段有關。從中醫觀點來看，兒童常見「腎氣未充」，也就是身體調控排尿的功能尚未完全成熟，因此較容易在夜間出現無意識排尿的情形。隨著年齡增長，多數孩子會逐漸改善，但若頻繁發生或孩子本身非常在意，仍建議及早尋求醫師評估。

她說明，小兒夜尿的成因不只與生理發育相關，也可能受到飲食習慣、過敏體質、心理壓力或生活作息影響。例如飲食過於精緻、攝取過多加工食品，或是缺乏運動，都可能影響身體調節功能。此外，若孩子出現焦慮、害怕黑暗、睡眠品質不佳、注意力下降或食慾不振等情況，也可能與夜尿問題相關，需綜合評估。

徐瑋憶提醒，夜尿並非孩子故意造成，許多孩子其實也會感到羞愧與挫折，因此家長不宜責罵或施加壓力，以免反而加重症狀。正確做法是給予鼓勵與支持，協助孩子建立良好的生活習慣，逐步提升排尿控制能力。

在日常照護方面，可從生活作息調整著手，例如白天保持充足飲水並養成每2至3小時排尿一次的習慣，睡前1至2小時減少飲水量，睡前務必先排尿，同時建立規律的睡眠時間，避免過度疲勞。

飲食方面也可多攝取有助於補腎與健脾的食物，如五穀米、藜麥、地瓜、山藥、蓮子等天然食材，並適量攝取黑芝麻、黑木耳、藍莓與核桃等食物；同時應避免過多冰品、生食、含糖飲料以及可樂、巧克力、茶等含咖啡因飲品，以免影響身體調節功能。

此外，家長也可以透過簡單穴位按摩輔助調理，例如按摩關元穴（肚臍下3寸，小孩的4個橫指）、腎俞穴（腰部第二腰椎旁開約1.5寸，小孩的2個橫指）與足三里穴（內踝尖上3寸，小孩的4個橫指），每天輕揉3至5分鐘，不僅有助於調整身體機能，也能成為親子互動與談心的時間，幫助孩子建立安全感與穩定情緒。

徐瑋憶表示，多數小兒夜尿症隨著年齡增長會逐漸改善，但若症狀頻繁或持續時間較長，仍建議家長尋求醫師協助，透過專業評估與生活調整，幫助孩子建立健康的身心。

關元穴位於肚臍下3寸（小孩的4個橫指）。（資料照）

關元穴位於肚臍下3寸（小孩的4個橫指）。（資料照）

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