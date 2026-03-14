台灣燈會賞燈「鐵腿」復健科醫師分享3個舒緩方法

祐禾復健科診所醫師羅嘉元示範「坐姿臀部伸展」舒緩方法。（羅嘉元提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣辦理「2026年台灣燈會」將於15日閉幕，進入倒數最後一個周末，許多民眾賞燈後，隔天出現屁股痠痛、小腿緊繃、腳跟疼痛甚至「鐵腿」情形；復健科醫師羅嘉元建議，賞燈時最好穿著有支撐性的運動鞋，避免平底鞋或硬底鞋，適度休息與伸展，才能開心賞燈不「鐵腿」。

祐禾復健科診所醫師羅嘉元說，長時間走路與站立容易造成臀部及下肢肌肉負擔增加，若沒有適度休息與伸展，隔天就可能痠痛難耐，甚至舉步維艱。

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他說，賞燈活動往往需要長時間步行，加上站立排隊、拍照等動作，甚至低頭滑手機找路線，容易讓下肢關節、腿部肌群及腳跟承受較大壓力，尤其平時缺乏運動或久坐上班族，突然長時間走路，更容易出現肌肉僵硬與疲勞。

為了避免「逛燈會變鐵腿」，羅嘉元分享3個簡單舒緩方法：「坐姿臀部伸展」：長坐於床，欲深展腳的腳掌平放於對側腳的膝關節外側，用對側手將欲深展腳的膝蓋往對側壓，直至臀部產生牽拉緊繃感，過程中保持臀部平貼於床面，維持30秒，連續做5次。

「站立髂脛束伸展」：站姿，患側手扶牆，患側腳往牆的反方向伸展，此時患側大腿處會稍微拉長伸展髂脛束而感到大腿外側緊繃，維持30秒，連續做5次。

「弓箭步拉筋」：站姿，前膝彎曲不超過腳尖、後腳伸直且腳跟下沉，上半身挺直，保持骨盆穩定，此時會感受到後腳跟緊繃牽拉感，停留30秒，連續做5次。

羅嘉元提醒，若出現持續性下肢痠痛、關節腫脹或走路困難等情況，應儘早至復健科門診評估與治療。

祐禾復健科診所醫師羅嘉元示範「弓箭步拉筋」舒緩方法。（羅嘉元提供）

祐禾復健科診所醫師羅嘉元示範「站立髂脛束伸展」舒緩方法。（羅嘉元提供）

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