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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

穩定交往不代表安全 醫：情侶應一起接種HPV疫苗

2026/03/14 10:14

及早建立HPV健康防護，才能降低長期健康風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

及早建立HPV健康防護，才能降低長期健康風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕今天（3月14日）是白色情人節，不少情侶互送禮物、安排約會。不過醫師提醒，在親密關係中仍需留意健康風險。人類乳突病毒（HPV）感染多半沒有明顯症狀，即使有固定伴侶，也不代表完全沒有感染可能。

嘉義泌琪林泌尿科診所醫師林佳達指出，臨床上不少年輕患者是在健康檢查或出現相關症狀時，才發現自己早已感染HPV。許多25至35歲族群因為已有固定伴侶、關係穩定，往往認為感染機率較低，因此忽略相關預防措施，但事實上，穩定交往並不等於完全沒有感染風險。

林佳達表示，HPV是一種傳染性相當高的病毒，且可能反覆感染。感染初期多半沒有明顯症狀，潛伏期甚至可能長達10至20年。病毒分為低致癌型與高致癌型，其中部分高致癌型與多種癌症相關，例如子宮頸癌與口咽癌等疾病。由於早期缺乏明顯警訊，不少人直到出現病灶或相關疾病時，才發現感染。

他也提醒，HPV感染風險並不分性別。男性除了可能感染外，也可能在沒有自覺的情況下成為病毒傳播者，使病毒在伴侶之間反覆傳遞。近年研究也發現，男性感染HPV後較不容易產生足夠的中和抗體，因此同樣需要重視預防。

隨著HPV防治觀念逐漸提升，預防策略也從過去著重女性接種，逐步轉向男女共同防護。國民健康署自2025年起推動國中男女生共同接種HPV疫苗政策，希望透過公衛措施降低整體感染風險。

林佳達指出，若只有單一性別採取預防措施，效果仍有限。伴侶若能同步接種疫苗，較能降低彼此感染與傳播的可能性。他也提醒，HPV病毒具有高度隱匿性，感染初期往往沒有明顯症狀，因此民眾不應因目前沒有不適就忽略預防觀念，及早建立健康防護，才能降低長期健康風險。

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