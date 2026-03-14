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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

屏縣推幼兒專責醫師制度 涵蓋率逾95％

2026/03/14 09:38

屏東縣推動幼兒專責醫師制度，守護嬰幼兒成長黃金期。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣推動幼兒專責醫師制度，守護嬰幼兒成長黃金期。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕出生率逐年下降是全國趨勢，屏東縣去（2025）年出生數僅3596人，縣府為提高兒童的初級照護醫療品質積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下嬰幼兒健康照護，透過幼兒專責醫師1對1的專業照護及家長育兒照護諮詢，促進幼兒健康發展，並降低新生兒及兒童可預防的死亡，目前已有1萬2165位幼兒接受照護服務，涵蓋率95.2%。

屏東縣府衛生局說明，專責醫師以個人化健康管理方式照護，包含健康檢查、發展評估、預防保健、預防接種、衛生教育及醫療居家訪視等項目，確保幼兒健康不遺漏，家長無需額外負擔費用。

屏縣也同步建立跨局處網絡合作機制，主動發掘周產期高風險孕產婦及新生兒、疑似高風險家庭，發展遲緩兒童，透過通報與轉介機制，銜接幼兒專責醫師持續看診與追蹤，提供完善連續性照護服務。

衛生局表示，縣內有一名2歲幼兒由專責醫師健康檢查進行發展評估，發現其語言表達能力及曲線能力明顯落後同齡兒童，經由醫師進一步評估與家長訪談後，立即協助轉介至早期療育評估單位，並持續追蹤後續治療與復健情形。家長說，過去未察覺孩子發展有異常，所幸透過專責醫師專業評估與說明，才及早發現並接受治療，對孩子未來發展有很大的幫助。

屏東縣府衛生局長張秀君表示，專責照護讓醫師從小掌握孩子的健康狀況，和爸媽一起顧好寶貝們的健康，目前結合醫療院所共53家、94名醫師一起投入，包含9家醫院、13家基層診所、31家衛生所，每位孩子都是我們的寶貝，一樣要享有健康照護平權，也呼籲家長及新手爸媽家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒尚未加入專責醫師照護，可至屏東縣政府衛生局網站查詢合作醫療機構。

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