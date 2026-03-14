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健康網》乾癬患者有福了！醫談最新研究

2026/03/14 11:16

不少患者飽受乾癬重複發作所苦；台大皮膚科醫師烏惟新引用最新研究，提醒科學界找到有可能防範復發的新方法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少患者飽受乾癬重複發作所苦；台大皮膚科醫師烏惟新引用最新研究，提醒科學界找到有可能防範復發的新方法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台大皮膚科醫師烏惟新在臉書粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」表示，許多患者求診的時候常感嘆：「醫師，我二十歲就被診斷乾癬，醫生都說這輩子不會根治。」烏惟新坦言，乾癬這種慢性自體免疫發炎疾病，一直被醫學界視為難以痊癒的長期抗戰。

雖然近年來生物製劑的問世，讓乾癬治療有了重大的突破，皮膚病灶「完全消失、清零」不再是遙不可及的夢想；但現實是，一旦停止治療，大多數患者仍必須面對疾病復發。但是，這個長期以來難以改變的復發病程宿命，也許已經迎來了轉機！

最近發表在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）的一項名為 KNOCKOUT 的臨床研究，帶來令人振奮的科學實證。

論文中提到：為什麼乾癬會不斷復發？關鍵在「記憶」。乾癬之所以頑強，是因為皮膚組織裡藏著一群會「記憶」的細胞：組織駐留記憶 T 細胞 （Tissue-resident memory T 〔TRM〕 cells）。即便皮膚表面看起來已經光滑如初，這些細胞依然像「潛伏的哨兵」一樣躲在皮膚裡。一旦藥物濃度下降或受到外在刺激，它們就會被重新喚醒，迅速引發發炎反應，導致乾癬復發。

更強的初期治療，能「洗掉」免疫記憶嗎？「KNOCKOUT」這項研究嘗試了一種全新的策略：「高劑量引導治療」。研究人員讓中重度乾癬患者在治療初期（第 0、4、16 週）使用高於標準劑量的生物製劑（Risankizumab），目的是想看看：如果我們在初期就發動最強猛的攻勢，能不能直接把這些潛伏的記憶細胞「清掉」？

這項研究追蹤了長達 100 週（約兩年），期間患者在第 16 週後就完全停止用藥。結果發現：

持久力： 在完全停藥的一年後（第 52 週），竟然還有近 45% 的患者維持著「皮膚完全清零 （PASI 100）」的狀態。

打破復發宿命： 甚至到了停藥後的一年半以上（第 100 週），仍有部分患者的皮膚依舊完全正常，沒有復發。

微環境的「重設」： 透過皮膚切片分析發現，高劑量治療確實顯著減少了皮膚裡 CD8+ TRM記憶細胞的數量，並且讓皮膚的免疫微環境恢復到接近正常人的狀態。

這項研究的意義不在於我們要盲目追求高劑量，而是它告訴我們：乾癬是有可能被「重設」的。如果我們能在治療初期就精準且強效地阻斷發炎路徑，或許就能徹底清除那些躲在皮膚裡的發炎種子，讓皮膚獲得長時間的平靜，甚至達成不必終身依賴藥物的「臨床痊癒」。

烏惟新認為對病友來說，這是一劑強心針。科學的進步讓我們看到，乾癬不再只是無止盡的循環，我們正在掌握更多主動權，讓皮膚的健康不再只是短暫的假象，而是真正的重生。「如果您也深受乾癬困擾，請不要灰心，與您的醫師詳細討論，針對個人狀況制定最適合的治療計畫。」

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