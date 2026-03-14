健康網》減醣讓你越吃越累？ 專家曝營養失衡4警訊

營養師羅晞蕾表示，有些人在實行低醣飲食一段時間後，容易出現暴食、疲累等情況，原因在於營養失去平衡，身體也容易出現警訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，不少人開始嘗試飲食減醣，希望透過減少精製澱粉與糖分攝取來改善體重與健康。不過，營養師羅晞蕾分享，在諮詢中發現，有些人在實行低醣飲食一段時間後，反而出現容易暴食、疲累，甚至體重反彈的情況。造成這種情況的關鍵，往往不在於「低醣」，而是實行低醣後，飲食營養失去平衡，也造成身體出現4警訊。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」發文指出，許多人執行低醣飲食的重點在於降低碳水化合物攝取，因此，飲食內容往往變成只剩下肉、蛋、雞胸與沙拉，肉類比例突然提高，但膳食纖維的攝取卻明顯減少，整體營養種類也變得單一。

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羅晞蕾進一步說明，當碳水攝取過低、食物選擇過於侷限時，身體可能出現以下4種反應：

1.能量不足而容易疲倦。

2.腸道纖維不足，導致消化與排便變差。

3.飽足感不穩而更容易暴食。

4.長期可能影響代謝與荷爾蒙平衡。

她並提醒，其實，多數人真正需要的不是「極低醣」，而是 選擇更好的碳水來源。

舉例來說，糙米、燕麥、地瓜、雜糧豆類等未精緻的全穀等，這些食物同時提供纖維、礦物質與穩定的能量，身體反而更容易維持穩定的代謝節奏。

羅晞蕾其調，很多時候問題不在於某種飲食法，而是當我們只抓住「少吃某樣東西」重點時，往往忽略整體營養的平衡。低醣飲食並不是問題，問題是低醣之後，身體是否能獲得完整營養。

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