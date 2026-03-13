自由電子報
健康 > 護眼顧齒

國內外牙醫專家齊聚高醫大 聚焦顱顏醫學新趨勢

2026/03/13 15:54

高雄醫學大學口腔醫學院院長鄭景暉指出，數位科技與人工智慧在牙醫學中的應用已成趨勢。（高醫大提供）

高雄醫學大學口腔醫學院院長鄭景暉指出，數位科技與人工智慧在牙醫學中的應用已成趨勢。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學今（13）日在附設中和紀念醫院啟川大樓舉辦「口腔醫學院第18屆研究日國際學術研討會」，來自日、韓、泰、馬及台灣等國內外牙醫與顱顏醫學領域專家齊聚高雄，探討顱顏診斷、先進影像技術、外科手術介入等新一波顱顏醫學診斷與治療革新的學術交流與臨床經驗分享。

顱顏醫學涵蓋行為科學在牙醫學的應用、數位時代下的兒童顱顏外科治療、以骨代謝加速為基礎的正顎矯正治療、顱顏形態與阻塞型睡眠呼吸中止症的關聯、放射性骨壞死的預防與治療、顎骨異常的先進影像與手術技術、組織再生的轉譯研究，以及人工智慧輔助口腔癌頸部淋巴結轉移診斷等前瞻議題，反映數位科技正逐步改變口腔與顱顏醫學的診療模式。

高雄醫學大學口腔醫學院院長鄭景暉表示，本次研討會不僅呈現基礎研究與臨床實務的最新進展，也特別重視數位科技與人工智慧在牙醫學中的應用，期望透過跨領域合作，提升診斷精準度與治療成效，最終改善病人生活品質。

