生活要健康！研究：近半失智症病例是自己造成：小心壞習慣

研究發現，近一半失智症病例可能受到吸菸、心血管疾病和高血壓等可改變因素的影響。圖為阿茲海默症腦部病變示意圖。（圖取自Depositphotos）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項研究發現，近一半的失智症病例可能受到吸菸、心血管疾病和高血壓等可改變因素的影響。此研究發表在《阿茲海默症預防》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，1個人罹患失智症的可能性受其一生中固定因素和可改變因素共同影響。某些因素無法改變，例如年齡、性別和遺傳背景。其他因素則可以控制或改善，包括吸菸、飲酒、心血管疾病、高血脂、缺乏運動等。

為確認生活方式及健康情況與失智症關係，瑞典隆德大學研究團隊追蹤近500名平均年齡為65歲，且未出現認知衰退跡象的參與者。研究人員在4年多的時間裡，監測參與者大腦白質（血管性失智症中常見的受損神經纖維）變化，並測量β-澱粉樣蛋白和tau蛋白的水平，這2種蛋白與阿茲海默症密切相關。

研究結果顯示，大多數可改變的風險因素，包括吸煙、心血管疾病、高血脂和高血壓等，都與腦血管損傷以及白質病變加速積累有關。這種損傷會損害血管功能，導致血管性腦損傷，最終可能罹患血管性失智症。

研究也凸顯，糖尿病與β-澱粉樣蛋白的累積增加相關，而體重指數（BMI）較低的人，tau蛋白的累積速度更快。研究團隊補充，這些發現需要在未來的研究中進行進一步調查和驗證。

研究團隊表示，實驗證明維持健康的生活習慣並控制可改變風險因素，有助於延緩阿茲海默症相關症狀出現。研究人員稱，即使患有阿茲海默症，健康的生活方式仍然至關重要。

研究團隊最後強調，許多失智症患者存在不只1種潛在病因，包括血管損傷和阿茲海默症相關的腦部變化。而關注血管和代謝風險因素，有助於減輕多種腦部變化同時發生的綜合影響。

