健康 > 抗老養生 > 減重塑身

睡不好害胖！科技主管半年胖12公斤 醫：倦怠肥胖風險增40％

2026/03/13 12:01

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，睡眠失衡與職場倦怠不只讓人精神差，也會影響代謝與體重控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，睡眠失衡與職場倦怠不只讓人精神差，也會影響代謝與體重控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕1名42歲科技業主管因長期工作壓力與睡眠不足，半年內體重暴增12公斤，健檢發現空腹血糖110 mg/dL，已落入糖尿病前期警戒值，且出現中度脂肪肝與明顯疲倦問題。醫師指出，睡眠失衡與職場倦怠不只讓人精神差，也會影響代謝與體重控制。研究顯示，高度職場倦怠者出現肥胖的風險，比低倦怠者高出40％。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，所謂「燃燒殆盡症候群」（Burnout Syndrome），是長期處於高壓與情緒耗損環境下所產生的身心耗竭狀態，常見表現包括情緒疲憊、對工作產生抽離感與成就感降低。這種狀況不僅影響心理層面，也會透過神經內分泌與壓力調節系統，干擾睡眠品質與身體代謝。

刊登於《科學報告》（Scientific Reports）的追蹤研究，針對數百名護理人員進行半年觀察發現，職場中的心理壓力來源，例如孤獨感，不一定會直接讓人垮掉，但卻會明顯提高失眠風險。也就是說，許多時候並非壓力本身擊倒人，而是壓力先破壞睡眠，再由睡眠失衡逐步拖垮整體身心健康。其他研究也顯示，失眠者出現職場倦怠的風險，可能增加2.5倍以上。

另一項刊登於《AIMS公共衛生》（AIMS Public Health）的研究，針對西班牙勞動人口分析，依倦怠程度分為低、中、高三組，並比較體脂與代謝指標。結果發現，高倦怠族群不僅肥胖比例較高，脂肪也更容易集中於內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關。其中女性、年長員工以及社會資源較少族群，更容易同時承受倦怠與肥胖的雙重壓力。

陳威龍指出，當睡眠品質長期不佳，大腦會更傾向透過高熱量食物作為快速補償來源，導致體重上升，並增加胰島素阻抗、脂肪肝與心血管疾病風險。許多門診患者其實並非單純飲食過量，而是長期睡眠破碎與壓力累積，讓代謝逐漸失衡。

他表示，該名科技業主管經評估後，先調整生活習慣，包括戒除宵夜、減少高度加工食物攝取、睡前避免使用3C產品，同時配合漸進式運動。3個月內體重減少10公斤，空腹血糖降至95 mg/dL，脂肪肝也由中度改善為輕度，精神與睡眠品質明顯改善。

陳威龍提醒，臨床上不少代謝異常案例，除了飲食問題外，也同時伴隨睡眠破碎或睡眠不足。當身體無法獲得充分修復，任何減重努力都可能事倍功半。若出現難入睡、多夢、白天倦怠，同時伴隨體重上升或血糖波動，建議及早尋求專業醫療評估。

他也強調，呼應今年世界睡眠日「Sleep Well, Live Better（睡得好，活得更好）」的主題，睡眠不只是休息，更是穩定荷爾蒙、維持代謝健康的重要基礎。透過規律作息、減少睡前刺激與維持運動習慣，有助改善睡眠品質，也能降低肥胖與慢性疾病風險。

