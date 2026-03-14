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健康網》戒糖瘦不了小腹？營養師：你的小腹藏著6件小事

2026/03/14 07:25

不少人積極戒糖，雖腰圍縮小，小腹卻仍然在身上。對此營養師老辜表示，想改善小腹，需要多管齊下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人積極戒糖，雖腰圍縮小，小腹卻仍然在身上。對此營養師老辜表示，想改善小腹，需要多管齊下。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都不希望有小腹，因此不少人聽聞減少吃「糖」可以瘦身，因此改喝無糖飲料，不吃甜食；看似健康，小腹卻穩如泰山！營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」表示，腹部脂肪的形成，與多種因素有關。

老辜表示，很多人開始減肥時，第一步就是「戒糖」。甜食少了、飲料也改成無糖，但小腹卻還在，生氣！其實從營養科學的角度來看，腹部脂肪的形成不只與糖有關，還有多種因素共同影響。

●保護作用：先科普一下，人體需要一定脂肪來保護器官與維持能量儲存，但當脂肪過度集中在腹腔形成「蘋果型肥胖」，就會大幅增加高血壓、心血管疾病與第二型糖尿病的風險。

●整體熱量：總熱量是否下降，才是第一關鍵。如果戒糖後，改吃更多堅果或起司，以及高熱量的鹹零食。還有，想說開始養生，改吃更多的芝麻穀粉飲品與水果。整體熱量沒有減少，小腹自然不會縮小。

●果糖影響：果糖主要在肝臟代謝，過量攝取時容易增加三酸甘油酯，並可能促進內臟脂肪堆積。長期攝取高果糖甜飲與純果汁，腹腔脂肪可能增加。然而有趣的是，攝取完整水果通常與較低腹部肥胖風險相關，可能與水果中仍保留膳食纖維有關。附加老話一句，份量要控制喔！

●壓力睡眠：壓力與睡眠，也會影響腹部脂肪。長期壓力會提高皮質醇，促使脂肪更容易堆積在腹部。同時，睡眠不足會影響食慾相關荷爾蒙（如ghrelin與leptin），使人更容易攝取過多熱量。

●生活型態：小腹常與內臟脂肪有關，這種脂肪包圍在肝臟與腸道周圍。它們與胰島素阻抗、脂肪肝及慢性發炎相關，通常需要較長時間的生活型態調整才會下降。再加上年齡增加、運動量不足或缺乏肌肉量，都可能讓腰圍難以縮小。

●消化系統：長期便秘，也會造成小腹隆起。若飲食中蔬菜、水果、全穀與菇類都少攝取，膳食纖維可能會不足，影響腸道菌相與排便。若排除這些情況，可能就需要到相關專科做進一步的確認。

最後老辜總結，戒糖只是第一步，想改善小腹，還需要同時做到：控制整體熱量、檢視蛋白質與膳食纖維的攝取情況、留意含油食物的攝取頻率與份量、搭配規律阻力訓練與有氧運動、充足睡眠與壓力管理等。

當這些因素一起改善時，身體的內臟脂肪就會逐漸下降，小腹也自然會慢慢變小。關於飲食的搭配，可以參考「每日飲食指南」的建議。

同時老辜說明，雖然小腹，不完全就是內臟脂肪，但在大多數的案例中都與內臟脂肪增加有關。這與慢性疾病等風險相關，長期累積會造成身體負擔，嚴重甚至可能危及生命，請認真對待。

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