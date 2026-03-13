驚險！騎士重症肌無力 急煞車竟難抬頭看路

台中慈濟醫院醫師楊洵替患者進行血漿置換。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市張姓男子騎機車外出，遇到突發狀況緊急煞車，頭部竟受慣性影響重重向前垂落，頸部瞬間失去支撐力，想抬頭看路卻力不從心，視線僅剩地面，驚險萬分。就醫確診為重症肌無力發作，經血漿置換術，成功移除致病抗體，身體恢復健康。

張先生指出，初期徵兆僅是眼皮沈重下垂、視野受限，原以為只是疲勞，但在家庭與工作雙重壓力夾擊下，病情竟迅速惡化，無力感蔓延至頸部，甚至騎車出現「垂頭」且無法自主擡起的驚悚狀況，嚴重影響行車安全。他表示，隨著肩頸痠痛加劇，更出現小肌群功能受影響的狀況，包含排尿控制困難，生活品質明顯下降，身心承受極大壓力。

台中慈濟醫院腎臟內科醫師楊洵指出，重症肌無力屬於一種自體免疫疾病，病人體內產生的異常抗體會錯誤攻擊神經與肌肉的交接處，導致肌肉收縮無力。當病程進展快速，且口服藥物無法有效控制時，需警覺是否進入「重症肌無力危象」，若不積極介入，恐導致呼吸衰竭，危及生命。經抽血檢驗發現病人的「抗乙醯膽鹼受器抗體」濃度顯著偏高，是導致神經傳導阻斷的主因。

楊洵表示，血漿置換術是將病人血液引出體外，透過機器分離並移除含有致病抗體的血漿，再回輸新鮮血漿或白蛋白，可在短時間內大幅降低體內抗體濃度，協助神經與肌肉訊號傳導恢復正常，血漿置換術主要用於短期「救急」，為後續藥物治療爭取穩定控制的時間。

