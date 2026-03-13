滑手機停不下來怪多巴胺？醫揭真相：它只負責「想要」

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出，多巴胺主要與動機與追求相關，並不完全等同於快樂來源；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕近年「多巴胺」幾乎成為情緒與成癮討論中的熱門詞彙，只要談到滑手機停不下來、短影音越看越上癮，甚至明明很累卻還想再滑一下，許多人第一反應就是「多巴胺過多」，網路上甚至流行起「多巴胺排毒」的說法。不過身心科醫師指出，這樣的理解其實只對了一半，多巴胺並不等同於快樂本身，而是更接近「想要」與追求動機的訊號。

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠表示，許多人把多巴胺當作「快樂荷爾蒙」，但從神經科學研究來看，多巴胺主要與「wanting（想要）」有關，而真正的愉悅感受則更接近「liking（喜歡）」的系統。換句話說，多巴胺比較像是讓人產生「再看一下」「再試一次」衝動的動力來源，而不是快樂本身。

他指出，當手機跳出通知、短影音不斷推播新內容時，大腦會因為「可能出現新的回饋」而釋放多巴胺，使人產生期待感與探索動機，於是很容易出現「再滑一下」的行為。這也是為什麼許多人明明知道應該休息，卻仍然會不自覺滑手機。

尤冠棠表示，這種機制在演化上其實具有重要功能。人類在尋找食物、探索環境或完成目標時，大腦會透過多巴胺系統增加動機與行動力，幫助個體持續嘗試與追求。不過在現代生活中，手機、社群媒體與短影音平台往往利用類似的回饋設計，使大腦持續處於「期待下一個刺激」的狀態，因此更容易出現長時間滑手機的情況。

他也提醒，真正與幸福感與情緒穩定相關的，其實不只有多巴胺。血清素、內啡肽、催產素等神經傳導物質，也與放鬆、滿足與情緒連結有關，因此把所有情緒問題都歸因於多巴胺，其實過於簡化。

至於近年流行的「多巴胺排毒」，尤冠棠表示，這個概念本身容易被誤解。所謂排毒並不是把多巴胺「清除」，而是透過暫時遠離高度刺激的活動，例如長時間滑手機、打遊戲或追短影音，讓大腦重新適應較自然的刺激強度。

尤冠棠指出，若從研究角度來看，真正有助於情緒穩定與壓力調節的活動，其實並不是高刺激娛樂，而是一些看似簡單、但對身體與大腦具有長期影響的生活習慣，其中最一致的答案之一就是「規律運動」。像慢跑、快走、游泳、騎自行車或跳繩等節奏性運動，都與情緒改善、壓力下降及疼痛耐受度提升有關。

此外，「音樂」也是常被研究提及的情緒調節來源。他指出，並不是單純當作背景的音樂，而是那種真的會讓人起雞皮疙瘩、想一聽再聽，甚至被情緒明顯牽動的旋律，往往更容易引發大腦的情緒反應。

「笑」同樣是一個被低估的因素。他說，不是社交場合裡禮貌性的微笑，而是那種笑到停不下來、呼吸節律改變、胸口跟著震動的大笑。有些人會形容，笑完之後整個人變得比較輕鬆，很多時候其實與身體狀態真的產生變化有關。

另外，身體接觸與親密感也常被忽略，例如擁抱、牽手、依靠，或被溫柔地碰觸，雖然未必帶來強烈刺激，但往往與安全感與情緒連結有關，對心理狀態同樣具有重要影響。

尤冠棠強調，人類的情緒與快樂其實是多種神經系統共同作用的結果，多巴胺並不是快樂本身，而是讓人產生想要追求的動力。理解這一點，也有助於重新看待滑手機與成癮行為背後的大腦機制。

