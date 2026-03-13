尿道感染竟是罕見腎盞憩室結石 微創手術成功取石

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕50歲田女士天生患有腎盞憩室並伴隨結石，近期頻繁受到泌尿道感染困擾，嚴重影響生活品質，轉至大醫院檢查發現，田女士左側腎臟內約有1.5公分的結石群嵌在腎盞憩室中，而憩室與正常腎盞之間的通道僅不到1毫米，導致尿液排出不良並形成結石，醫師採取雷射切開並擴大憩室狹窄的通道，接著以「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」將結石擊碎並同步吸出，放置雙J導管維持通道通暢直至傷口定型後取出，解決多年來的結石與反覆感染問題。

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，腎盞憩室是一種較罕見的先天性腎臟結構異常，腎盞向外形成囊袋狀空間，發生率約0.2%至0.6%，由於憩室內尿液排空較差，容易造成尿液滯留並形成結石，部分患者可能出現反覆泌尿道感染、血尿或腰痛等症狀。

他指出，由於腎盞憩室與正常腎盞之間的通道通常較為狹窄，尿液容易在憩室內滯留，進而增加結石形成機會，部分患者因此會出現反覆泌尿道感染、血尿或腰部疼痛等症狀，若長期反覆感染未妥善治療，可能造成腎臟功能受損，甚至引發膿瘍或敗血症等嚴重併發症。

他去（2025）年曾於美國醫學會期刊《JAMA Network Open》發表的《腎結石病史與上泌尿道上皮癌生存預後之關聯》論文中提及，泌尿系統結石病史與較高的「上泌尿道尿路上皮癌」發生率有關，且在罹患泌尿系統癌症後存活期顯著較短，癌症死亡風險更比無結石病史者高約83%，因此儘管腎盞憩室結石初期並未造成明顯不適，仍需盡早就醫檢查，避免拖延錯失治療良機、導致嚴重併發症甚至癌變。

針對腎盞憩室結石的治療，傳統多採用經皮穿腎取石術（PCNL），需從背部切開傷口，並以粗度約1公分的導管穿刺進入腎臟進行取石，傷口較大、且因腎臟血流旺盛，出血風險相對較高，隨醫療技術進步，目前小於2-3公分的腎盞憩室結石可透過「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，此術式利用極細的軟式輸尿管鏡由尿道進入腎臟，配合高能雷射將結石擊碎並吸出，再視情況切開並擴大憩室通道洞口、避免尿液淤積造成結石復發。

電腦斷層影像中，可見田女士左側腎臟的結石集合體嵌在憩室內。（台北慈濟醫院提供）

腎盞憩室構造與結石示意圖。（台北慈濟醫院提供）

