自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

尿道感染竟是罕見腎盞憩室結石 微創手術成功取石

2026/03/13 10:02

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕50歲田女士天生患有腎盞憩室並伴隨結石，近期頻繁受到泌尿道感染困擾，嚴重影響生活品質，轉至大醫院檢查發現，田女士左側腎臟內約有1.5公分的結石群嵌在腎盞憩室中，而憩室與正常腎盞之間的通道僅不到1毫米，導致尿液排出不良並形成結石，醫師採取雷射切開並擴大憩室狹窄的通道，接著以「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」將結石擊碎並同步吸出，放置雙J導管維持通道通暢直至傷口定型後取出，解決多年來的結石與反覆感染問題。

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，腎盞憩室是一種較罕見的先天性腎臟結構異常，腎盞向外形成囊袋狀空間，發生率約0.2%至0.6%，由於憩室內尿液排空較差，容易造成尿液滯留並形成結石，部分患者可能出現反覆泌尿道感染、血尿或腰痛等症狀。

他指出，由於腎盞憩室與正常腎盞之間的通道通常較為狹窄，尿液容易在憩室內滯留，進而增加結石形成機會，部分患者因此會出現反覆泌尿道感染、血尿或腰部疼痛等症狀，若長期反覆感染未妥善治療，可能造成腎臟功能受損，甚至引發膿瘍或敗血症等嚴重併發症。

他去（2025）年曾於美國醫學會期刊《JAMA Network Open》發表的《腎結石病史與上泌尿道上皮癌生存預後之關聯》論文中提及，泌尿系統結石病史與較高的「上泌尿道尿路上皮癌」發生率有關，且在罹患泌尿系統癌症後存活期顯著較短，癌症死亡風險更比無結石病史者高約83%，因此儘管腎盞憩室結石初期並未造成明顯不適，仍需盡早就醫檢查，避免拖延錯失治療良機、導致嚴重併發症甚至癌變。

針對腎盞憩室結石的治療，傳統多採用經皮穿腎取石術（PCNL），需從背部切開傷口，並以粗度約1公分的導管穿刺進入腎臟進行取石，傷口較大、且因腎臟血流旺盛，出血風險相對較高，隨醫療技術進步，目前小於2-3公分的腎盞憩室結石可透過「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，此術式利用極細的軟式輸尿管鏡由尿道進入腎臟，配合高能雷射將結石擊碎並吸出，再視情況切開並擴大憩室通道洞口、避免尿液淤積造成結石復發。

電腦斷層影像中，可見田女士左側腎臟的結石集合體嵌在憩室內。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層影像中，可見田女士左側腎臟的結石集合體嵌在憩室內。（台北慈濟醫院提供）

腎盞憩室構造與結石示意圖。（台北慈濟醫院提供）

腎盞憩室構造與結石示意圖。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中