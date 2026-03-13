圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕50多歲的陳先生兩年前頭皮突然出現多處硬幣大小的「圓形禿」，雖經皮膚科注射治療好轉，但今年初再度復發，後腦勺與兩側頭皮掉髮嚴重，讓他心力交瘁。轉求助為恭紀念醫院中醫科後發現，陳男長期受鼻過敏、蕁麻疹所苦，屬於典型的「慢性發炎體質」，經中藥與針灸調理體質後，禿髮處終於重新長出新髮。

為恭醫院中醫科醫師唐萱庭指出，圓形禿在醫學上屬於自體免疫相關疾病，主要是免疫系統錯誤攻擊毛囊，導致毛髮突然脫落。臨床觀察發現，許多圓禿患者往往伴隨過敏體質、慢性發炎或長期高壓，這些因素會使免疫系統處於不穩定狀態，增加圓禿反覆發作的機率。

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

陳先生除了圓形禿近兩年還深受慢性攝護腺發炎與過敏困擾，顯示身體長期處於發炎環境。中醫治療除了針對局部掉髮，更著重於整體體質的「撥亂反正」。

唐萱庭說，中藥治療多依個人體質調整處方，初期著重疏肝理氣、清熱調整發炎反應，後期則透過補氣養血、活血通絡，促進毛囊營養供應；同時搭配頭皮局部針灸，刺激穴位以促進局部循環與毛囊代謝。

唐萱庭提醒，圓形禿常被誤認為單純皮膚病，實則與作息、壓力息息相關。她建議民眾平時應維持規律睡眠，飲食應避開高糖、油炸物，並均衡補充蛋白質、維生素B群與鋅。

