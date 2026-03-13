自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎

2026/03/13 10:04

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕50多歲的陳先生兩年前頭皮突然出現多處硬幣大小的「圓形禿」，雖經皮膚科注射治療好轉，但今年初再度復發，後腦勺與兩側頭皮掉髮嚴重，讓他心力交瘁。轉求助為恭紀念醫院中醫科後發現，陳男長期受鼻過敏、蕁麻疹所苦，屬於典型的「慢性發炎體質」，經中藥與針灸調理體質後，禿髮處終於重新長出新髮。

為恭醫院中醫科醫師唐萱庭指出，圓形禿在醫學上屬於自體免疫相關疾病，主要是免疫系統錯誤攻擊毛囊，導致毛髮突然脫落。臨床觀察發現，許多圓禿患者往往伴隨過敏體質、慢性發炎或長期高壓，這些因素會使免疫系統處於不穩定狀態，增加圓禿反覆發作的機率。

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

陳先生除了圓形禿近兩年還深受慢性攝護腺發炎與過敏困擾，顯示身體長期處於發炎環境。中醫治療除了針對局部掉髮，更著重於整體體質的「撥亂反正」。

唐萱庭說，中藥治療多依個人體質調整處方，初期著重疏肝理氣、清熱調整發炎反應，後期則透過補氣養血、活血通絡，促進毛囊營養供應；同時搭配頭皮局部針灸，刺激穴位以促進局部循環與毛囊代謝。

唐萱庭提醒，圓形禿常被誤認為單純皮膚病，實則與作息、壓力息息相關。她建議民眾平時應維持規律睡眠，飲食應避開高糖、油炸物，並均衡補充蛋白質、維生素B群與鋅。

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師唐萱庭指出禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

圓形禿反覆發作好崩潰 中醫師唐萱庭指出禍首是免疫失衡、慢性發炎。（為恭醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中