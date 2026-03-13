自由電子報
健康 > 心理精神

三明治族壓力爆表！4旬婦胸悶失眠跑遍醫院 竟是自律神經失調

2026/03/13 10:05

神經內科楊豫醫師表示，若長期出現找不到原因的身體不適，且症狀持續超過兩週，建議可至神經內科進行評估。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名43歲李姓女子典型的「三明治族」，因同時肩負照顧孩子與長輩的雙重責任，長期壓力累積，近三個月陸續出現失眠、頭暈、胸悶甚至喘不過氣等症狀，讓她一度懷疑罹患心臟或肺部疾病，四處就醫檢查卻始終找不到原因，直到轉診至神經內科，才終於揪出真正元凶，竟是自律神經失調作祟。

長安醫院神經內科醫師楊豫表示，自律神經主要由「交感神經」與「副交感神經」組成，前者像汽車的油門，負責應對壓力與活動；後者則像煞車，負責讓身體休息與修復，一旦兩者失去平衡，就可能出現失眠、胸悶、頭痛、頭暈、心悸、腸胃不適甚至情緒焦躁等多種症狀，不少患者常誤以為是心臟、腸胃或其他器官出問題，四處求醫卻找不到答案。

楊豫指出，自律神經失調其實是身體發出的「警報」，代表神經系統長期處於過度負荷狀態，除了自體免疫或代謝疾病等生理因素外，長期焦慮、情緒壓力或生活突發事件，都是常見誘發原因。

像李小姐在排除器質性疾病後，症狀明顯與心理壓力有關，透過適度藥物輔助與營養補充，就像在風雨中替患者撐起一把傘，讓神經系統有時間恢復平衡，臨床觀察也發現，門診中因自律神經相關不適求診逐漸增加，其中女性因荷爾蒙變化與家庭、職場多重角色壓力，比例往往高於男性。

楊豫提醒，長期壓力過大、作息不規律、睡前過度使用手機或電腦，以及飲食失衡，都可能影響自律神經運作，若出現原因不明身體不適，且持續兩週以上仍未改善，建議及早尋求神經內科評估，透過治療與生活調整，才能避免身體與心理負擔持續惡化。

