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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「椎間盤突出」並非必須開刀 醫談3紅燈警示

2026/03/17 20:29

不少人飽受椎間盤突出之苦，發作時的痛苦是旁人難以體會。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人飽受椎間盤突出之苦，發作時的痛苦是旁人難以體會。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受椎間盤突出之苦，發作時的痛苦是旁人難以體會。不少人以為椎間盤突出一定要開刀，許芳偉在Thread「筋骨百科Dr.Bone許醫師Fangwei　Hsu」說明，若遇到特定狀況才需要。

許芳偉表示，據統計，80% 的椎間盤突出是可以靠保守治療吸收回去的。身體的巨噬細胞會去吃掉那些噴出來的髓核。只有痛與麻感，肌力正常，僅須給身體時間吸收。反之需注意的紅燈警示則有：

馬尾症候群：24小時不開刀，神經可能永久壞死。

垂足：發生大小便失禁與肌肉癱瘓。

劇痛難耐與治療無效：保守治療超過3個月，即使打止痛針都無效。

診間小故事：大小便失禁的阿伯

許芳偉引用個案：大部分病人我都會勸退手術，但這位阿伯我直接把他送去急診。許芳偉表示，這位個案進來時不只腳麻，還說：「醫師，我最近尿尿都沒感覺，褲子濕了才知道。」 這叫做「馬尾症候群」，這是骨科急症，24 小時內不開刀，神經可能永久壞死。

骨科醫師的「開刀紅綠燈」

許芳偉總結，如果你的腳還能動，大小便還正常，請給你的身體和現代醫療一點信心。 用介入性治療（如神經阻斷或磁波）幫你撐過急性期，讓突出的軟骨慢慢縮回去。最後許芳偉強調，「開刀是最後的王牌。」

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